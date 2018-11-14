بالصور.. "الشليل" يزور مدير شرطة الرياض

بحثا أوجه التعاون بين "الهيئة" و"الشرطة" وفق الأنظمة والتعليمات

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه، وبحثا خلال الزيارة أوجه التعاون، واستمرار جسور التواصل الدائم بين "الهيئة" والشرطة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -أيّدهم الله-.

حضر اللقاء رئيس هيئة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.