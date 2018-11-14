النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي.. "التجارة" تشهّر بصاحب منشأة تُعدّ عطوراً ومستحضرات تجميل مغشوشة بمعمل غير مرخص في الأحساء

بالصور.. "الشليل" يزور مدير شرطة الرياض

بحثا أوجه التعاون بين "الهيئة" و"الشرطة" وفق الأنظمة والتعليمات

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه، وبحثا خلال الزيارة أوجه التعاون، واستمرار جسور التواصل الدائم بين "الهيئة" والشرطة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -أيّدهم الله-.

حضر اللقاء رئيس هيئة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
بالصور.. "الشليل" يزور مدير شرطة الرياض
سبق

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه، وبحثا خلال الزيارة أوجه التعاون، واستمرار جسور التواصل الدائم بين "الهيئة" والشرطة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -أيّدهم الله-.

حضر اللقاء رئيس هيئة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
09:15 PM

بالصور.. "الشليل" يزور مدير شرطة الرياض

بحثا أوجه التعاون بين "الهيئة" و"الشرطة" وفق الأنظمة والتعليمات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
256

قام فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل؛ بزيارة مدير شرطة منطقة الرياض، اللواء فهد بن زيد المطيري؛ في مكتبه، وبحثا خلال الزيارة أوجه التعاون، واستمرار جسور التواصل الدائم بين "الهيئة" والشرطة وفق الأنظمة والتعليمات، وبما يحقّق تطلعات ولاة الأمر -أيّدهم الله-.

حضر اللقاء رئيس هيئة الرياض الشيخ عبدالله بن أحمد السلمان، ومساعد رئيس هيئة الرياض الشيخ محمد بن زيد التميمي، ومدير العلاقات والإعلام بالفرع الشيخ محمد بن إبراهيم السبر.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,540
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,827
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,384
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,415

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة