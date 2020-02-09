"القوات البرية الملكية" تستعد لانطلاق تمرين "الصمصام 7" مع نظيرتها الباكستانية

ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة وتهدف لتعزيز العلاقات وتبادل الخبرات

تنطلق يوم الخميس المقبل، فعاليات التمرين المشترك (الصمصام 7)، التي تنفذها القوات البرية الملكية السعودية مع القوات البرية الباكستانية.

يأتي التمرين ضمن سلسلة التمارين العسكرية المشتركة التي تعكس متانة العلاقات المشتركة بين الدولتين الصديقتين على مختلف الأصعدة.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات العسكرية بين البلدين، بالإضافة إلى رفع الجاهزية القتالية للقوات البرية الملكية السعودية والقوات الباكستانية الصديقة.

ويشارك بالتمرين وحدة تضم عدداً من الضباط والأفراد المؤهلين في مجال استخدام أساليب القتال الحديثة في بيئات متنوعة ومختلفة.