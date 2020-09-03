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أعلى معدل منذ 4 يونيو .. "كورونا" يصيب 1.735 خلال يوم في بريطانيا

تسجيل 13 حالة وفاة جديدة

سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.

فيروس كورونا الجديد

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أعلى معدل منذ 4 يونيو .. "كورونا" يصيب 1.735 خلال يوم في بريطانيا
سبق

سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.

03 سبتمبر 2020 - 15 محرّم 1442
08:58 PM

أعلى معدل منذ 4 يونيو .. "كورونا" يصيب 1.735 خلال يوم في بريطانيا

تسجيل 13 حالة وفاة جديدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا 1.735 حالة إصابة جديدة مؤكدة بمرض "كوفيد-19"، حسب البيانات الحكومية التي نشرت اليوم (الخميس)، وذلك ارتفاعا من 1.508 حالات قبل يوم واحد، وهو أعلى معدل إصابات يجري تسجيله منذ الرابع من يونيو (حزيران).

وأشارت البيانات إلى تسجيل 13 وفاة جديدة، بعد 28 يوما من تأكيد الإصابة بالفيروس.

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