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جامعة الإمام تنفي حقيقة رابط التسجيل في "انتساب": غير معتمد

قالت: لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه .. لا يوجد قبول للطلاب الجدد

نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فتح التسجل في برنامج الانتساب "التعليم عن بُعد"؛ موضحة أن الرابط الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يدعو الطلاب إلى التسجيل غير معتمد.

تفصيلاً، قالت الجامعة: ننوّه بأنه ‏بشأن الاستفسارات الواردة عن إتاحة التسجيل في برنامج التعليم عن بُعد، نفيدكم بأنه تم إيقاف التسجيل وفق قرار وزارة التعليم منذ العام الجامعي 38 14 / 1439 هـ؛ مشيرة إلى أنه لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه؛ لافتةً وعليه، فلا يوجد قبول للطلاب الجدد.

وكانت وزارة التعليم قد وجّهت، في وقتٍ سابقٍ، مديري جميع الجامعات السعودية، بإيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والتعليم الموازي في الجامعات بشكلٍ نهائي، لجميع المراحل التعليمية: دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصّصات بلا استثناء.

وأوضحت أنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمّل الدولة أيّ تكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصّصات المطلوبة لسوق العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جامعة الإمام تنفي حقيقة رابط التسجيل في "انتساب": غير معتمد
سبق

نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فتح التسجل في برنامج الانتساب "التعليم عن بُعد"؛ موضحة أن الرابط الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يدعو الطلاب إلى التسجيل غير معتمد.

تفصيلاً، قالت الجامعة: ننوّه بأنه ‏بشأن الاستفسارات الواردة عن إتاحة التسجيل في برنامج التعليم عن بُعد، نفيدكم بأنه تم إيقاف التسجيل وفق قرار وزارة التعليم منذ العام الجامعي 38 14 / 1439 هـ؛ مشيرة إلى أنه لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه؛ لافتةً وعليه، فلا يوجد قبول للطلاب الجدد.

وكانت وزارة التعليم قد وجّهت، في وقتٍ سابقٍ، مديري جميع الجامعات السعودية، بإيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والتعليم الموازي في الجامعات بشكلٍ نهائي، لجميع المراحل التعليمية: دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصّصات بلا استثناء.

وأوضحت أنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمّل الدولة أيّ تكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصّصات المطلوبة لسوق العمل.

24 يوليو 2019 - 21 ذو القعدة 1440
01:24 PM

جامعة الإمام تنفي حقيقة رابط التسجيل في "انتساب": غير معتمد

قالت: لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه .. لا يوجد قبول للطلاب الجدد

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
4
6,297

نفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض، فتح التسجل في برنامج الانتساب "التعليم عن بُعد"؛ موضحة أن الرابط الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي يدعو الطلاب إلى التسجيل غير معتمد.

تفصيلاً، قالت الجامعة: ننوّه بأنه ‏بشأن الاستفسارات الواردة عن إتاحة التسجيل في برنامج التعليم عن بُعد، نفيدكم بأنه تم إيقاف التسجيل وفق قرار وزارة التعليم منذ العام الجامعي 38 14 / 1439 هـ؛ مشيرة إلى أنه لم يرد من الوزارة توجيه باستئنافه؛ لافتةً وعليه، فلا يوجد قبول للطلاب الجدد.

وكانت وزارة التعليم قد وجّهت، في وقتٍ سابقٍ، مديري جميع الجامعات السعودية، بإيقاف جميع برامج التعليم عن بُعد والتعليم الموازي في الجامعات بشكلٍ نهائي، لجميع المراحل التعليمية: دبلوم وتجسير وبكالوريوس وماجستير ودكتوراه، في جميع التخصّصات بلا استثناء.

وأوضحت أنه يمكن للجامعات تقديم برامج مدفوعة بديلة برسوم دراسية تحصّل من الطلاب أو من خلال عقود مع جهات التوظيف أو الجهات المستفيدة دون أن تتحمّل الدولة أيّ تكاليف، على أن تكون في أضيق الحدود وفي التخصّصات المطلوبة لسوق العمل.

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