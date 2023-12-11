مصرع عامل واختناق آخر داخل خزان بخميس مشيط

إثر تعرضهما لاستنشاق مواد التنظيف

باشر مدني خميس مشيط اليوم بلاغا مفاده اختناق عاملين (من جنسية عربية) داخل خزان مياه بفناء أحد المنازل بمخطط الموسى بخميس مشيط إثر تعرضهما لاستنشاق مواد التنظيف أثناء عمليه تنظيف الخزان.

أوضح ذلك المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد عبد الرحيم العاصمي أن فرق الدفاع المدني باشرت استخراج العاملين من الخزان حيث اتضح وفاة أحدهما وفق التقرير الطبي الأولي، بينما العامل الآخر مصاب بإغماء ولا يزال على قيد الحياة وتم نقلهما للمستشفى والتنسيق مع الجهة الأمنية المختصة لاستكمال الإجراءات اللازمة.

وطالب العقيد العاصمي الجميع باتباع تعليمات السلامة عند تنظيف مثل هذه المواقع المغلقة ووضعها في الخارج وتجنب الكهرباء في هذه المواقع المبتلة وتجنب استخدام أدوات التنظيف مجتمعة حتى لا تتفاعل معا مطلقة نواتج مسببة خطورة على صحة الإنسان مع ضرورة وجود شخص مشرف على عملية النظافة لمراقبة العمالة مع أهمية تغطية فوهات الخزانات بالمنازل أو العمائر تحت الإنشاء والتعمير وغرف الصرف الصحي بشكل محكم.