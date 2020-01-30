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بين 8 آلاف مؤسسة.. "رصانة" يحافظ على الصدارة سعوديًّا ويتقدم إقليميًّا ودوليًّا

ضِمن تصنيف جامعة بنسلفانيا لمنظمات الفكر والمجتمع المدني على مستوى العالم

حاز المعهد الدولي ‎للدراسات الإيرانية "رصانة"، على مراتب عالمية متقدمة في التصنيف العالمي لمراكز الفكر لعام 2019/ 2020؛ حيث حافظ على صدارته سعوديًّا؛ فيما تَقَدّم إلى المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تَقَدّم إلى السادس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليمية المتخصصة.

ودخل المعهد، تصنيفاتٍ جديدة؛ إذ جاء في المركز الواحد والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة).

جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضمن أكثر من 8248 مؤسسة من مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.

‎ويصنف تقرير جامعة بنسلفانيا، مراكزَ الدراسات مرتّبة في أهميتها على مستوى العالم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالمي؛ طِبقًا لمجموعة من المؤشرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشرية والفكرية، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

يشار إلى أن عشرة مراكز فكر سعودية دخلت في هذا التصنيف.

المعهد الدولي للدراسات الإيرانية رصانة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بين 8 آلاف مؤسسة.. "رصانة" يحافظ على الصدارة سعوديًّا ويتقدم إقليميًّا ودوليًّا
سبق

حاز المعهد الدولي ‎للدراسات الإيرانية "رصانة"، على مراتب عالمية متقدمة في التصنيف العالمي لمراكز الفكر لعام 2019/ 2020؛ حيث حافظ على صدارته سعوديًّا؛ فيما تَقَدّم إلى المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تَقَدّم إلى السادس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليمية المتخصصة.

ودخل المعهد، تصنيفاتٍ جديدة؛ إذ جاء في المركز الواحد والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة).

جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضمن أكثر من 8248 مؤسسة من مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.

‎ويصنف تقرير جامعة بنسلفانيا، مراكزَ الدراسات مرتّبة في أهميتها على مستوى العالم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالمي؛ طِبقًا لمجموعة من المؤشرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشرية والفكرية، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

يشار إلى أن عشرة مراكز فكر سعودية دخلت في هذا التصنيف.

30 يناير 2020 - 5 جمادى الآخر 1441
09:59 AM

بين 8 آلاف مؤسسة.. "رصانة" يحافظ على الصدارة سعوديًّا ويتقدم إقليميًّا ودوليًّا

ضِمن تصنيف جامعة بنسلفانيا لمنظمات الفكر والمجتمع المدني على مستوى العالم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حاز المعهد الدولي ‎للدراسات الإيرانية "رصانة"، على مراتب عالمية متقدمة في التصنيف العالمي لمراكز الفكر لعام 2019/ 2020؛ حيث حافظ على صدارته سعوديًّا؛ فيما تَقَدّم إلى المركز الثامن على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما تَقَدّم إلى السادس والعشرين على مستوى مراكز الدراسات الإقليمية المتخصصة.

ودخل المعهد، تصنيفاتٍ جديدة؛ إذ جاء في المركز الواحد والثلاثين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى السياسة الخارجية والشؤون الدولية، والثاني والخمسين بين أفضل مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة وداخلها)، والثالث والخمسين بين مراكز الفكر على مستوى العالم (خارج الولايات المتحدة).

جاء ذلك في التصنيف الصادر عن جامعة بنسلفانيا الأمريكية على مستوى العالم، وضمن أكثر من 8248 مؤسسة من مؤسسات الفكر والرأي ومنظمات المجتمع المدني.

‎ويصنف تقرير جامعة بنسلفانيا، مراكزَ الدراسات مرتّبة في أهميتها على مستوى العالم وعلى مستوى الأقاليم الجغرافية والحقول الموضوعية للعمل والإنتاج على المستوى العالمي؛ طِبقًا لمجموعة من المؤشرات، تتضمن إدارة وتنظيم الموارد البشرية والفكرية، والإنتاج الفكري والعلمي، ودرجة التأثير في عملية صناعة القرار وتوجيه السياسات.

يشار إلى أن عشرة مراكز فكر سعودية دخلت في هذا التصنيف.

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