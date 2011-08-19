"الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة
الإجراءات النظامية طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
"الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-08-18
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
07:35 PM
"الأمن البيئي" توقف 11 مواطناً لنظام البيئة لقيامهم بإشعال النار بأماكن مخالفة
الإجراءات النظامية طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية
أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (11) مواطناً مخالفاً لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفات إشعال نار في غير الأماكن المخصصة لها بمتنزه الملك عبدالعزيز الوطني بالسودة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي أن الإجراءات النظامية كافة طُبقت بحق المخالفين من الجهات المعنية، مبيناً أن عقوبة إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها غرامة تصل إلى (3000) ريال.
وحث الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.