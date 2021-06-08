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رئيس رواندا يستقبل وزير الدولة للشؤون الإفريقية

عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين

استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في القصر الرئاسي بالعاصمة الراوندية كيجالي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وعبر الرئيس الراوندي، عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية على رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وزيادة الشراكة بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ورواندا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا وغير المقيم لدى جمهورية رواندا جمال مدني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس رواندا يستقبل وزير الدولة للشؤون الإفريقية
سبق

استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في القصر الرئاسي بالعاصمة الراوندية كيجالي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وعبر الرئيس الراوندي، عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية على رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وزيادة الشراكة بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ورواندا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا وغير المقيم لدى جمهورية رواندا جمال مدني.

08 يونيو 2021 - 27 شوّال 1442
05:24 PM

رئيس رواندا يستقبل وزير الدولة للشؤون الإفريقية

عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا، في القصر الرئاسي بالعاصمة الراوندية كيجالي اليوم، وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، والوفد المرافق له.
ونقل "قطان" خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، فيما حمله فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وعبر الرئيس الراوندي، عن تطلّعه لتطوير العلاقات بين البلدين الصديقين، ونقلها إلى آفاقٍ أرحب، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، فيما أكد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية على رغبة المملكة الحثيثة لبذل كل ما من شأنه تعزيز العلاقات الثنائية في المجالات كافة، وزيادة الشراكة بين البلدين الصديقين.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين المملكة ورواندا وسبل تعزيزها في المجالات كافة بما يخدم تطلعات البلدين، بالإضافة إلى بحث تعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية ومستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
حضر الاستقبال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية أوغندا وغير المقيم لدى جمهورية رواندا جمال مدني.

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