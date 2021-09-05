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"الخطوط السعودية" توفر لضيوفها رحلات مرنة ومباشرة بين المملكة والمالديف

عبر طائراتها بوينج 777-300 و 787 دريملاينر والتي تتضمن درجة الأعمال

بدأت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تسيير 4 رحلات أسبوعية مباشرةً من كل من الرياض وجدة إلى جزر المالديف، بعد أن كانت تمر بعاصمة سريلانكا كولمبو كمحطة توقف.

ومن خلال الرحلات المباشرة، يمكن لمختلف شرائح ضيوف الخطوط السعودية التخطيط لإجازاتهم والاستمتاع بشواطئ المالديف خلال عطلة نهاية أسبوع ممتدة أو لمدة أسبوع كامل.

ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300 و 787 دريملاينر، والتي تتضمن درجة الأعمال مع أسرّة قابلة للإمالة بالكامل، والدرجة السياحية مع شاشات مريحة لكل مقعد. كذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الذي يتضمن أكثر من 50.000 خيار عبر نظام الترفيه على متن الطائرة؛ لضمان المتعة للركاب خلال الرحلة المباشرة التي تستغرق 5 ساعات.

ويتيح الناقل الوطني لضيوفه عبر برنامجه السياحي "عطلات السعودية" حرية الاختيار بين باقات الإجازات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلتهم الخاصة وفقًا للخيارات التي يفضلونها، ويمكن للضيوف تخصيص رحلتهم من خلال باقاتٍ خاصة إلى جزر المالديف، والتي تشمل الرحلات الجوية، والفنادق، والتنقل بين المطار والجزر المختلفة سواء عبر الطائرة المائية أو العبارة.

وأوضح مدير عطلات السعودية ماجد الحربي أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية، بما تشمل تذاكر الطيران، وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و5 نجوم، وكل الوجبات، فضلاً عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.

ويمكن لضيوف الخطوط السعودية المحصنين بلقاح فيروس كورونا وكذلك من أجرى فحصاً نتيجته سلبية السفر إلى المالديف دون حجرٍ صحي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ومنذ استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة، تمكنت الخطوط السعودية من تسيير أكثر من 53 رحلة إلى مطار ماليه في جزر المالديف نقلت على متنها حوالي 8.106 ضيوف.

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"الخطوط السعودية" توفر لضيوفها رحلات مرنة ومباشرة بين المملكة والمالديف
سبق

بدأت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تسيير 4 رحلات أسبوعية مباشرةً من كل من الرياض وجدة إلى جزر المالديف، بعد أن كانت تمر بعاصمة سريلانكا كولمبو كمحطة توقف.

ومن خلال الرحلات المباشرة، يمكن لمختلف شرائح ضيوف الخطوط السعودية التخطيط لإجازاتهم والاستمتاع بشواطئ المالديف خلال عطلة نهاية أسبوع ممتدة أو لمدة أسبوع كامل.

ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300 و 787 دريملاينر، والتي تتضمن درجة الأعمال مع أسرّة قابلة للإمالة بالكامل، والدرجة السياحية مع شاشات مريحة لكل مقعد. كذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الذي يتضمن أكثر من 50.000 خيار عبر نظام الترفيه على متن الطائرة؛ لضمان المتعة للركاب خلال الرحلة المباشرة التي تستغرق 5 ساعات.

ويتيح الناقل الوطني لضيوفه عبر برنامجه السياحي "عطلات السعودية" حرية الاختيار بين باقات الإجازات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلتهم الخاصة وفقًا للخيارات التي يفضلونها، ويمكن للضيوف تخصيص رحلتهم من خلال باقاتٍ خاصة إلى جزر المالديف، والتي تشمل الرحلات الجوية، والفنادق، والتنقل بين المطار والجزر المختلفة سواء عبر الطائرة المائية أو العبارة.

وأوضح مدير عطلات السعودية ماجد الحربي أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية، بما تشمل تذاكر الطيران، وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و5 نجوم، وكل الوجبات، فضلاً عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.

ويمكن لضيوف الخطوط السعودية المحصنين بلقاح فيروس كورونا وكذلك من أجرى فحصاً نتيجته سلبية السفر إلى المالديف دون حجرٍ صحي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ومنذ استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة، تمكنت الخطوط السعودية من تسيير أكثر من 53 رحلة إلى مطار ماليه في جزر المالديف نقلت على متنها حوالي 8.106 ضيوف.

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
03:40 PM

"الخطوط السعودية" توفر لضيوفها رحلات مرنة ومباشرة بين المملكة والمالديف

عبر طائراتها بوينج 777-300 و 787 دريملاينر والتي تتضمن درجة الأعمال

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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بدأت الخطوط السعودية، الناقل الوطني للمملكة، تسيير 4 رحلات أسبوعية مباشرةً من كل من الرياض وجدة إلى جزر المالديف، بعد أن كانت تمر بعاصمة سريلانكا كولمبو كمحطة توقف.

ومن خلال الرحلات المباشرة، يمكن لمختلف شرائح ضيوف الخطوط السعودية التخطيط لإجازاتهم والاستمتاع بشواطئ المالديف خلال عطلة نهاية أسبوع ممتدة أو لمدة أسبوع كامل.

ويتم تشغيل الرحلات إلى جزر المالديف عبر أحدث طائراتها من طراز بوينج 777-300 و 787 دريملاينر، والتي تتضمن درجة الأعمال مع أسرّة قابلة للإمالة بالكامل، والدرجة السياحية مع شاشات مريحة لكل مقعد. كذلك، يمكن للضيوف الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الذي يتضمن أكثر من 50.000 خيار عبر نظام الترفيه على متن الطائرة؛ لضمان المتعة للركاب خلال الرحلة المباشرة التي تستغرق 5 ساعات.

ويتيح الناقل الوطني لضيوفه عبر برنامجه السياحي "عطلات السعودية" حرية الاختيار بين باقات الإجازات المعدة مسبقاً أو تصميم عطلتهم الخاصة وفقًا للخيارات التي يفضلونها، ويمكن للضيوف تخصيص رحلتهم من خلال باقاتٍ خاصة إلى جزر المالديف، والتي تشمل الرحلات الجوية، والفنادق، والتنقل بين المطار والجزر المختلفة سواء عبر الطائرة المائية أو العبارة.

وأوضح مدير عطلات السعودية ماجد الحربي أن بإمكان الضيوف الاستفادة من العروض الحصرية على باقات جزر المالديف التي توفرها منصة عطلات السعودية، بما تشمل تذاكر الطيران، وأماكن إقامة مختارة من فئتي 4 و5 نجوم، وكل الوجبات، فضلاً عن توفير خدمة التنقل بأسعار تنافسية.

ويمكن لضيوف الخطوط السعودية المحصنين بلقاح فيروس كورونا وكذلك من أجرى فحصاً نتيجته سلبية السفر إلى المالديف دون حجرٍ صحي، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية.

ومنذ استئناف الرحلات الدولية من وإلى المملكة، تمكنت الخطوط السعودية من تسيير أكثر من 53 رحلة إلى مطار ماليه في جزر المالديف نقلت على متنها حوالي 8.106 ضيوف.

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