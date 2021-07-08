النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الربيعة" يكرم مدير عام "صحة نجران"

لجهوده في التصدي لجائحة كورونا بالمنطقة

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، لجهوده المتميزة في التصدي لجائحة كورونا.

وجاء تكريم الدكتور "بني هميم"؛ نظير تميزه في التصدي لجائحة كورونا من خلال عمله رئيساً لمركز القيادة والتحكم بمنطقة نجران ومساهمته الفعالة في الحد من انتشار الوباء، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الدكتور "بني هميم" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعاً الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ولزملائه منسوبي "صحة نجران"، وللجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"الربيعة" يكرم مدير عام "صحة نجران"
سبق

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، لجهوده المتميزة في التصدي لجائحة كورونا.

وجاء تكريم الدكتور "بني هميم"؛ نظير تميزه في التصدي لجائحة كورونا من خلال عمله رئيساً لمركز القيادة والتحكم بمنطقة نجران ومساهمته الفعالة في الحد من انتشار الوباء، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الدكتور "بني هميم" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعاً الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ولزملائه منسوبي "صحة نجران"، وللجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

08 يوليو 2021 - 28 ذو القعدة 1442
11:12 PM

"الربيعة" يكرم مدير عام "صحة نجران"

لجهوده في التصدي لجائحة كورونا بالمنطقة

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
155

كرم وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مدير عام صحة نجران الدكتور إبراهيم بني هميم، لجهوده المتميزة في التصدي لجائحة كورونا.

وجاء تكريم الدكتور "بني هميم"؛ نظير تميزه في التصدي لجائحة كورونا من خلال عمله رئيساً لمركز القيادة والتحكم بمنطقة نجران ومساهمته الفعالة في الحد من انتشار الوباء، للمحافظة على صحة المواطن والمقيم.

وقدم الدكتور "بني هميم" شكره لوزير الصحة على هذا التكريم، مرجعاً الفضل بعد الله للدعم والتوجيه من وزارة الصحة ولزملائه منسوبي "صحة نجران"، وللجهود التي يبذلها جميع العاملين في القطاع الصحي بالمنطقة في سبيل سعيهم نحو التميز في العمل وخدمة المريض والمراجع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
8,661
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,992
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,359
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

العنف ضد المرأة.. وباء يستشري في تركيا

مبارك آل عاتي
الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

الغضب.. وأسوأ ما فينا!!

غسان محمد عسيلان
متعة أم إنجاز؟!

متعة أم إنجاز؟!

مها الجبر
"الصحوة" والأفكار المسمومة

"الصحوة" والأفكار المسمومة

ماجد البريكان
ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة