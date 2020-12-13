النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا

بمحاضرات يقدمها دعاة عبر البث المباشر انطلقت اليوم وتستمر لمدة 12 يومًا

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الجوف اليوم سلسلة من المحاضرات العلمية تحت شعار (التوحيد والأمن)، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا، يلقيها نخبة من المشايخ، عبر البث المباشر على حساب القناة العلمية بالجوف، يوميًا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة ومنها حصولها على الأولى في مؤشرات ضبط الجرائم المنظمة لمجموعة العشرين، والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف فضيلة الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان بدوره أن هذه المحاضرات تأتي في إطار البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله-.

وبيّن "السليمان" أن المحاضرات تتناول موضوعات متنوعة في التوحيد والأمن وأسباب حفظ الأمن ومقوماته والتنويه بجهود ولاة الأمر - حفظهم الله - وواجب المجتمع تجاه الوطن وحفظ مقدراته، كما نوه بالجهود المتواصلة التي يقدمها الدعاة لتحقيق رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الجوف

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا
سبق

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الجوف اليوم سلسلة من المحاضرات العلمية تحت شعار (التوحيد والأمن)، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا، يلقيها نخبة من المشايخ، عبر البث المباشر على حساب القناة العلمية بالجوف، يوميًا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة ومنها حصولها على الأولى في مؤشرات ضبط الجرائم المنظمة لمجموعة العشرين، والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف فضيلة الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان بدوره أن هذه المحاضرات تأتي في إطار البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله-.

وبيّن "السليمان" أن المحاضرات تتناول موضوعات متنوعة في التوحيد والأمن وأسباب حفظ الأمن ومقوماته والتنويه بجهود ولاة الأمر - حفظهم الله - وواجب المجتمع تجاه الوطن وحفظ مقدراته، كما نوه بالجهود المتواصلة التي يقدمها الدعاة لتحقيق رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

13 ديسمبر 2020 - 28 ربيع الآخر 1442
12:26 AM

"إسلامية الجوف" تطلق محاضرات تزامنًا مع حصد المملكة المركز الأول في مؤشرات الأكثر أمانًا

بمحاضرات يقدمها دعاة عبر البث المباشر انطلقت اليوم وتستمر لمدة 12 يومًا

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
37

أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الجوف اليوم سلسلة من المحاضرات العلمية تحت شعار (التوحيد والأمن)، والتي تستمر لمدة اثني عشر يومًا، يلقيها نخبة من المشايخ، عبر البث المباشر على حساب القناة العلمية بالجوف، يوميًا عند الساعة السادسة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ويأتي تنفيذ البرنامج تزامنًا مع الإنجازات الكبيرة التي حققتها المملكة ومنها حصولها على الأولى في مؤشرات ضبط الجرائم المنظمة لمجموعة العشرين، والتي جاءت بفضل الله تعالى ثم بالقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-.

وأكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بالجوف فضيلة الشيخ إبراهيم بن نزال السليمان بدوره أن هذه المحاضرات تأتي في إطار البرامج والأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله-.

وبيّن "السليمان" أن المحاضرات تتناول موضوعات متنوعة في التوحيد والأمن وأسباب حفظ الأمن ومقوماته والتنويه بجهود ولاة الأمر - حفظهم الله - وواجب المجتمع تجاه الوطن وحفظ مقدراته، كما نوه بالجهود المتواصلة التي يقدمها الدعاة لتحقيق رسالة الوزارة في نشر الوسطية والاعتدال والعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,532
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,521
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,452
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,984

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان
الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

الهاكر ومنتحلو الشخصيات!

صالح مطر الغامدي
الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

الإشاعات الكروية وغرامة المحللين

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة