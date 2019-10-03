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فيديو الموت المخيف.. كيف تسيطر على حية "كوبرا" بيديك في دقيقة واحدة؟

يبدو الجندي مدربًا تمامًا ويعرف ما يفعل

في تحدٍّ واضح ومخيف، وقفت حية كوبرا سامة في طريق جندي من الجيش الماليزي، كانت على أحد الطرق الريفية المُحاطة بالأشجار؛ بينما وقف الجندي وقد وضع يديه في وسطه، وهنا بدأت معركة السيطرة والموت المخيف.

وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقفت الحية التي يبلغ طولها حوالى مترين، كان رأسها في مواجهة منتصف الجندي، كانت مستعدة للانقضاض عليه بسمها المميت في أي لحظة.

وفي المقابل، يبدو الجندي مدربًا تمامًا ويعرف ما يفعل؛ فقد ظل لثوانٍ واقفًا ويداه في وسطه، ثم بدأ يحرك ساقيه للأمام لتتراجع الحية وتهبط قليلًا عن منتصف الجندي.

بعد ذلك انحنى الجندي إلى الأمام رافعًا يده اليمنى، بينما وضع يده اليسرى على ظهره.

وهنا راح ينظر للحية في عينيها وهو يهبط بيده اليمنى نحو رأسها؛ فيما انفرجت ساقاه، كان يستعد للحظة إخضاع الحية.

عند الثانية 38 تمامًا، لمس بأصبعين رأس الحية، وبدأ يهبط بها نحو الأرض، وفي تسع ثوان، كان قد وصل برأسها إلى الأرض، فضغط بيده بالكامل على رأسها، ثم وضع ثقل جسمه فوقها، حتى تمكن من الإمساك بها.

ثم رفع الجندي الحية بيد واحدة بينما كان يحاول السيطرة على بقية الجسد بيده الأخرى، كانت الحية تحاول عبثًا الهروب من قبضة السيطرة.

اقترب بقية الجنود من زميلهم كأنهم يهنئونه على النجاح في اختبار، ويواصلون التقاط الصور والفيديو له.

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فيديو الموت المخيف.. كيف تسيطر على حية "كوبرا" بيديك في دقيقة واحدة؟
سبق

في تحدٍّ واضح ومخيف، وقفت حية كوبرا سامة في طريق جندي من الجيش الماليزي، كانت على أحد الطرق الريفية المُحاطة بالأشجار؛ بينما وقف الجندي وقد وضع يديه في وسطه، وهنا بدأت معركة السيطرة والموت المخيف.

وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقفت الحية التي يبلغ طولها حوالى مترين، كان رأسها في مواجهة منتصف الجندي، كانت مستعدة للانقضاض عليه بسمها المميت في أي لحظة.

وفي المقابل، يبدو الجندي مدربًا تمامًا ويعرف ما يفعل؛ فقد ظل لثوانٍ واقفًا ويداه في وسطه، ثم بدأ يحرك ساقيه للأمام لتتراجع الحية وتهبط قليلًا عن منتصف الجندي.

بعد ذلك انحنى الجندي إلى الأمام رافعًا يده اليمنى، بينما وضع يده اليسرى على ظهره.

وهنا راح ينظر للحية في عينيها وهو يهبط بيده اليمنى نحو رأسها؛ فيما انفرجت ساقاه، كان يستعد للحظة إخضاع الحية.

عند الثانية 38 تمامًا، لمس بأصبعين رأس الحية، وبدأ يهبط بها نحو الأرض، وفي تسع ثوان، كان قد وصل برأسها إلى الأرض، فضغط بيده بالكامل على رأسها، ثم وضع ثقل جسمه فوقها، حتى تمكن من الإمساك بها.

ثم رفع الجندي الحية بيد واحدة بينما كان يحاول السيطرة على بقية الجسد بيده الأخرى، كانت الحية تحاول عبثًا الهروب من قبضة السيطرة.

اقترب بقية الجنود من زميلهم كأنهم يهنئونه على النجاح في اختبار، ويواصلون التقاط الصور والفيديو له.

03 أكتوبر 2019 - 4 صفر 1441
10:00 AM

فيديو الموت المخيف.. كيف تسيطر على حية "كوبرا" بيديك في دقيقة واحدة؟

يبدو الجندي مدربًا تمامًا ويعرف ما يفعل

A A A
أيمن حسن - الرياض
5
3,872

في تحدٍّ واضح ومخيف، وقفت حية كوبرا سامة في طريق جندي من الجيش الماليزي، كانت على أحد الطرق الريفية المُحاطة بالأشجار؛ بينما وقف الجندي وقد وضع يديه في وسطه، وهنا بدأت معركة السيطرة والموت المخيف.

وحسب الفيديو الذي بثته صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقفت الحية التي يبلغ طولها حوالى مترين، كان رأسها في مواجهة منتصف الجندي، كانت مستعدة للانقضاض عليه بسمها المميت في أي لحظة.

وفي المقابل، يبدو الجندي مدربًا تمامًا ويعرف ما يفعل؛ فقد ظل لثوانٍ واقفًا ويداه في وسطه، ثم بدأ يحرك ساقيه للأمام لتتراجع الحية وتهبط قليلًا عن منتصف الجندي.

بعد ذلك انحنى الجندي إلى الأمام رافعًا يده اليمنى، بينما وضع يده اليسرى على ظهره.

وهنا راح ينظر للحية في عينيها وهو يهبط بيده اليمنى نحو رأسها؛ فيما انفرجت ساقاه، كان يستعد للحظة إخضاع الحية.

عند الثانية 38 تمامًا، لمس بأصبعين رأس الحية، وبدأ يهبط بها نحو الأرض، وفي تسع ثوان، كان قد وصل برأسها إلى الأرض، فضغط بيده بالكامل على رأسها، ثم وضع ثقل جسمه فوقها، حتى تمكن من الإمساك بها.

ثم رفع الجندي الحية بيد واحدة بينما كان يحاول السيطرة على بقية الجسد بيده الأخرى، كانت الحية تحاول عبثًا الهروب من قبضة السيطرة.

اقترب بقية الجنود من زميلهم كأنهم يهنئونه على النجاح في اختبار، ويواصلون التقاط الصور والفيديو له.

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