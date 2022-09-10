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إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه احترازيّاً إثر الأمطار

وما زالت السماء ملبدة بالغيوم

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

واوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف

الطائف طريق الهدا

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه احترازيّاً إثر الأمطار
سبق

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

واوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف

10 سبتمبر 2020 - 22 محرّم 1442
07:01 PM

إعادة فتح طريق الهدا بعد إغلاقه احترازيّاً إثر الأمطار

وما زالت السماء ملبدة بالغيوم

A A A
سعود الدعجاني - الطائف
0
1,038

أعادت الجهات المختصة، فتح طريق "الهدا" في الاتجاهين، بعد إغلاقه الاحترازي؛ إثر هطول الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة عصر اليوم.

واوضح حساب إمارة منطقة مكة المكرمة أنه تمت إعادة فتح طريق الهدا في الاتجاهين بعد أن كانت الجهات المعنيّة نبهت إلى إغلاقه، وهو الطريق الذي يخدم المارين من الطائف إلى مكة المكرمة، والصاعدين منها إلى الطائف؛ وذلك بعد الأمطار التي شهدتها أجزاء واسعة من محافظة الطائف

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