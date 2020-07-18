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هل يخف الحر؟.. "ممطرة" تبدأ وتستمرّ أيامًا بتوقيع "الحصيني": هنا مناطقها

قال: باندفاع كتلة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة من خفيفة لغزيرة، تبدأ اليوم السبت وتستمرّ عدة أيام، وتشمل أجزاء من أقصى جنوب منطقتَي الرياض والشرقية نواحي السليل ووادي الدواسر والربع الخالي ونجران وعسير وجازان والباحة وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وقال "الحصيني" اليوم عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اندفاع كتلة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة وعمان والإمارات واليمن، ومن المتوقّع دخول أجزاء من الرياض، خاصة المحافظات الجنوبية".

وتابع: "متوقع أن يخفّ الحرّ قليلًا /نزول في الحرارة بواقع من"2" لـ"3"°C عما كان عليه في الأيام الماضية مع رياح نشطة".

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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هل يخف الحر؟.. "ممطرة" تبدأ وتستمرّ أيامًا بتوقيع "الحصيني": هنا مناطقها
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة من خفيفة لغزيرة، تبدأ اليوم السبت وتستمرّ عدة أيام، وتشمل أجزاء من أقصى جنوب منطقتَي الرياض والشرقية نواحي السليل ووادي الدواسر والربع الخالي ونجران وعسير وجازان والباحة وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وقال "الحصيني" اليوم عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اندفاع كتلة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة وعمان والإمارات واليمن، ومن المتوقّع دخول أجزاء من الرياض، خاصة المحافظات الجنوبية".

وتابع: "متوقع أن يخفّ الحرّ قليلًا /نزول في الحرارة بواقع من"2" لـ"3"°C عما كان عليه في الأيام الماضية مع رياح نشطة".

18 يوليو 2020 - 27 ذو القعدة 1441
12:03 PM

هل يخف الحر؟.. "ممطرة" تبدأ وتستمرّ أيامًا بتوقيع "الحصيني": هنا مناطقها

قال: باندفاع كتلة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والجنوبية الغربية من المملكة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، حالة ممطرة من خفيفة لغزيرة، تبدأ اليوم السبت وتستمرّ عدة أيام، وتشمل أجزاء من أقصى جنوب منطقتَي الرياض والشرقية نواحي السليل ووادي الدواسر والربع الخالي ونجران وعسير وجازان والباحة وجنوب وشرق مكة، وأجزاء من الإمارات وعمان واليمن.

وقال "الحصيني" اليوم عبر حسابه في "تويتر": "متوقع -بإذن الله- اندفاع كتلة رطبة نواحي الشرقية والوسطى والغربية والجنوبية الغربية من المملكة وعمان والإمارات واليمن، ومن المتوقّع دخول أجزاء من الرياض، خاصة المحافظات الجنوبية".

وتابع: "متوقع أن يخفّ الحرّ قليلًا /نزول في الحرارة بواقع من"2" لـ"3"°C عما كان عليه في الأيام الماضية مع رياح نشطة".

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