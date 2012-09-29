بجراحة عالية الخطورة.. "سعود الطبية" تُنهي معاناة ثمانيني من ذبحة صدرية حادة

أجريت بواسطة تقنية "القلب النابض".. والمريض غادر المستشفى بحالة صحية جيدة

أنهت مدينة الملك سعود الطبية -ممثلة في مركز صحة القلب- معاناة ثمانيني من ذبحة صدرية حادة، من خلال عملية قلب مفتوح أجريت بواسطة تقنية "القلب النابض".

وأفاد رئيس قسم جراحة القلب بالمركز والمشرف على الحالة الدكتور ناصر الجريد، أن المريض حضر للمدينة وهو يعاني من الذبحة الصدرية الحادة، وحل هذه المشكلة عن طريق القسطرة قد يتسبب في تأثر تدفق الدم في عدة فروع رئيسية للشريان التاجي الأيسر.

وأضاف "الجريد": كان المريض يعاني من تكلسات في الشريان الأورطي الصاعد والقوس الأورطي، بالإضافة إلى تضييقات مهمة في شرايين الرقبة السباتية المغذية للدماغ؛ حيث بلغت التضييقات ما بين 60%- 65% في الجهتين اليمنى واليسرى، وجميع هذه المشاكل الصحية تزيد من احتمالية جلطات الدماغ ما بعد عملية القلب المفتوح بشكل كبير.

وأشار إلى أن الخيار الأسلم للمريض هو أن يؤخذ لعملية القلب المفتوح بواسطة تقنية "القلب النابض"؛ حيث إن هذه التقنية تقلل من احتمالية جلطات الدماغ؛ لأن الجراح يتجنب وضع القامطة على الشريان الأورطى، وتساعد في تعافي المريض بشكل أسرع، بالإضافة إلى أخذ الاحتياطات اللازمة لتلافي جلطات الدماغ أثناء وبعد عملية القلب.

وبيّن أنه تم عمل ثلاث توصيلات شريانية باستخدام الشريان الصدري الأيمن وتمريره من خلف الشريان الأورطي والشريان الرئوي، وتوصيله على فرع الشريان المحوري خلف القلب، واستخدام الشريان الصدري الأيسر وعمل وصلتين منه بشكل حرف "Y"، وتوصيلها على شريانين مهمين في الجدار الأمامي للقلب، وبعد انتهاء العملية التي تكللت بالنجاح، تمت إفاقة المريض وفصله عن جهاز التنفس بعد 4 ساعات من وصوله للعناية المركزة، وتحسنت قوة القلب بشكل ممتاز بعد العملية؛ حيث ارتفعت من 35% إلى 55% حسب تقييم وحسابات أشعات الإيكو من أطباء متخصصين، وخرج المريض من المستشفى بحالة صحية جيدة.

يُذكر أن هذا النوع من الحالات يعتبر عالي الخطورة لتقدم سن المريض، وللأمراض المزمنة التي يعاني منها مثل: داء السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول والدهون وهبوط بسيط إلى متوسط في وظائف الكلى.