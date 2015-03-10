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"الهلال الأحمر": دورات وفرق ميدانية لتوعية المسعفين بكورونا

لمدة 4 أيام تستمر حتى الخميس المقبل.. بالتعاون مع "طبية الملك فهد"

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية عن مرض كرونا الجديد لمنسوبيها لمدة أربعة أيام تستمر حتى الخميس المقبل، وتهدف إلى التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وشُكلت ثلاث فرق يومية من الإدارة الطبية والجودة والتدريب والتطوع تقوم بزيارة أكثر المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض, بهدف نشر وتوعية وتثقيف المسعفين العاملين في الميدان عن مرض كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض، حيث بدأت هذه الفرق عملها من يوم الأحد وتستمر حتى يتم تغطية جميع المراكز الداخلية والخارجية لمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم والحرص على سلامة المسعفين من خلال استخدام الأدوات الوقائية في مثل هذه الحالات من الفيروسات المعدية.

وحرص الدكتور أحمد الخريصي تابع تشكيل هذه الفرق والإعداد لورش العمل ووجه بالاستفادة القصوى من هذه الدورات لمديري المراكز الإسعافية والمسعفين إضافة للمتطوعين العاملين تحت مظلة الهيئة.

هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض مدينة الملك فهد الطبية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الهلال الأحمر": دورات وفرق ميدانية لتوعية المسعفين بكورونا
سبق

نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية عن مرض كرونا الجديد لمنسوبيها لمدة أربعة أيام تستمر حتى الخميس المقبل، وتهدف إلى التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وشُكلت ثلاث فرق يومية من الإدارة الطبية والجودة والتدريب والتطوع تقوم بزيارة أكثر المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض, بهدف نشر وتوعية وتثقيف المسعفين العاملين في الميدان عن مرض كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض، حيث بدأت هذه الفرق عملها من يوم الأحد وتستمر حتى يتم تغطية جميع المراكز الداخلية والخارجية لمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم والحرص على سلامة المسعفين من خلال استخدام الأدوات الوقائية في مثل هذه الحالات من الفيروسات المعدية.

وحرص الدكتور أحمد الخريصي تابع تشكيل هذه الفرق والإعداد لورش العمل ووجه بالاستفادة القصوى من هذه الدورات لمديري المراكز الإسعافية والمسعفين إضافة للمتطوعين العاملين تحت مظلة الهيئة.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
03:54 PM

"الهلال الأحمر": دورات وفرق ميدانية لتوعية المسعفين بكورونا

لمدة 4 أيام تستمر حتى الخميس المقبل.. بالتعاون مع "طبية الملك فهد"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض بالتعاون مع مدينة الملك فهد الطبية سلسلة من الدورات التثقيفية والتوعوية عن مرض كرونا الجديد لمنسوبيها لمدة أربعة أيام تستمر حتى الخميس المقبل، وتهدف إلى التوعية والتثقيف بطرق الوقاية من المرض والتعامل مع المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وشُكلت ثلاث فرق يومية من الإدارة الطبية والجودة والتدريب والتطوع تقوم بزيارة أكثر المراكز الإسعافية التابعة لمنطقة الرياض, بهدف نشر وتوعية وتثقيف المسعفين العاملين في الميدان عن مرض كورونا وطرق الوقاية منه وكيفية التعامل مع المريض، حيث بدأت هذه الفرق عملها من يوم الأحد وتستمر حتى يتم تغطية جميع المراكز الداخلية والخارجية لمنطقة الرياض.

وتأتي هذه الخطوة بتوجيهات من رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم والحرص على سلامة المسعفين من خلال استخدام الأدوات الوقائية في مثل هذه الحالات من الفيروسات المعدية.

وحرص الدكتور أحمد الخريصي تابع تشكيل هذه الفرق والإعداد لورش العمل ووجه بالاستفادة القصوى من هذه الدورات لمديري المراكز الإسعافية والمسعفين إضافة للمتطوعين العاملين تحت مظلة الهيئة.

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