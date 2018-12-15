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استهداف موكب رئيس الوزراء الأفغاني.. واتهام "طالبان" بالهجوم

لم يسفر عن وقوع إصابات

استهدف مسلحون مجهولون اليوم (السبت) موكب رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله، في ولاية بغلان شمالي البلاد، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وذكر عضو مجلس ولاية بغلان محمد ظريف ظريف، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة طالبان.

من جهته، أفاد المتحدث باسم شرطة بغلان جاويد بشارات، بأن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبدالله عبدالله تتجه من مركز ولاية بغلان الإداري إلى العاصمة كابل.


وأضاف أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله

الرئيسية/ أخبار العالم

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استهداف موكب رئيس الوزراء الأفغاني.. واتهام "طالبان" بالهجوم
سبق

استهدف مسلحون مجهولون اليوم (السبت) موكب رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله، في ولاية بغلان شمالي البلاد، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وذكر عضو مجلس ولاية بغلان محمد ظريف ظريف، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة طالبان.

من جهته، أفاد المتحدث باسم شرطة بغلان جاويد بشارات، بأن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبدالله عبدالله تتجه من مركز ولاية بغلان الإداري إلى العاصمة كابل.


وأضاف أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
05:59 PM

استهداف موكب رئيس الوزراء الأفغاني.. واتهام "طالبان" بالهجوم

لم يسفر عن وقوع إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدف مسلحون مجهولون اليوم (السبت) موكب رئيس الوزراء الأفغاني عبدالله عبدالله، في ولاية بغلان شمالي البلاد، بحسب ما نقل "روسيا اليوم" عن وسائل إعلام محلية.

وذكر عضو مجلس ولاية بغلان محمد ظريف ظريف، أن موكب رئيس الحكومة استهدف من قبل مسلحين من حركة طالبان.

من جهته، أفاد المتحدث باسم شرطة بغلان جاويد بشارات، بأن الحادث وقع بينما كانت قافلة عبدالله عبدالله تتجه من مركز ولاية بغلان الإداري إلى العاصمة كابل.


وأضاف أن الاعتداء لم يسفر عن وقوع إصابات.

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