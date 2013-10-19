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جدة.. إزالة تعديات على مساحة 11 ألف متر بحي الخمرة

تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لمكافحة التلوث البصري

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية تعديات عبارة عن خيام مخالفة بحي الخمرة على مساحة 11 ألف متر، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت متابعة تعديات 13 من الخيام المقامة بطرق مخالفة على طريق الليث، حيث تمت إزالة جميع المخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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جدة.. إزالة تعديات على مساحة 11 ألف متر بحي الخمرة
سبق

أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية تعديات عبارة عن خيام مخالفة بحي الخمرة على مساحة 11 ألف متر، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت متابعة تعديات 13 من الخيام المقامة بطرق مخالفة على طريق الليث، حيث تمت إزالة جميع المخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

19 أكتوبر 2021 - 13 ربيع الأول 1443
02:40 PM

جدة.. إزالة تعديات على مساحة 11 ألف متر بحي الخمرة

تأتي ضمن جهود الأمانة المستمرة لمكافحة التلوث البصري

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أزالت أمانة محافظة جدة ممثلة ببلدية المليساء الفرعية تعديات عبارة عن خيام مخالفة بحي الخمرة على مساحة 11 ألف متر، وذلك ضمن الجهود المستمرة لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الميدانية باشرت متابعة تعديات 13 من الخيام المقامة بطرق مخالفة على طريق الليث، حيث تمت إزالة جميع المخالفات، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار جهودها للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي.

وأهابت الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها.

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