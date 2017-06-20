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"الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل

المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي

أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator

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"الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل
سبق

أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator

20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
03:34 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2019 - 17 شوّال 1440
05:54 PM

"الإسكان": إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني الأسبوع المقبل

المتحدث الرسمي: سيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
10
7,200

أكد متحدث وزارة الإسكان سيف السويلم أنه سيتم إيداع دعم القروض العقارية لمستفيدي سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وقال عبر حسابه في تويتر: "سيتم إيداع دعم القروض العقارية لأهالينا مستفيدي #سكني اعتباراً من الأسبوع المقبل بعد اعتماد التعديل الجديد لحاسبة الدعم، علماً بأنه يشمل مستفيدي الوزارة والصندوق، وسيتم تعويض من سبق لهم الحصول على القروض بأثر رجعي"، ويمكن مراجعة حاسبة الدعم من خلال الرابط:https://sakani.housing.sa/calculator

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