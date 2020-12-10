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أمانة الشرقية تنفّذ 950 جولة رقابية في الأسواق

رصدت 12 مخالفة تتعلق بتدابير فيروس "كورونا"

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 946 جولة رقابية، نتج عنها 12 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، وأربع مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة برفع 7453 طنًّا من النفايات، وأزالت 4078 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 757 موقعًا، باستخدام 148754 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

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أمانة الشرقية تنفّذ 950 جولة رقابية في الأسواق
سبق

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 946 جولة رقابية، نتج عنها 12 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، وأربع مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة برفع 7453 طنًّا من النفايات، وأزالت 4078 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 757 موقعًا، باستخدام 148754 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

10 ديسمبر 2020 - 25 ربيع الآخر 1442
02:00 PM

أمانة الشرقية تنفّذ 950 جولة رقابية في الأسواق

رصدت 12 مخالفة تتعلق بتدابير فيروس "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الدمام
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نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 946 جولة رقابية، نتج عنها 12 مخالفة تُعنى بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس "كوفيد-19" في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، وأربع مخالفات للتكدس في الأسواق المركزية.

وقامت الأمانة برفع 7453 طنًّا من النفايات، وأزالت 4078 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9412 من الكوادر البشرية بالنظافة، وغسل وتعقيم وتطهير 757 موقعًا، باستخدام 148754 لترًا من المعقمات والمطهرات، بمشاركة 475 من الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي.

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