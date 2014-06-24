مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات

"زايد" وصفته بأنه الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (الأربعاء)، أن مصر تستعد لافتتاح مجمع ضخم لإنتاج اللقاحات سيكون الأكبر في الشرق الأوسط وأفريقيا.



وأوضحت "زايد" أن تجهيزات المجمع بلغت 17 مليون دولار تقريبًا، بالإضافة إلى 80 مليون جنيه إنشاءات.



وذكرت الوزيرة أن مصر بذلك ستصبح في مصافّ الدول الرائدة في هذا المجال، باعتراف منظمة الصحة العالمية بجاهزية خطوط الإنتاج بالمصانع وفقاً للمعايير الدولية.