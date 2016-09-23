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في عمليتَيْن نوعيتَيْن.."سعود الطبية" تنجح في معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن

دون تدخل جراحي وعبر منظار للقنوات الصفراوية.. تعرّضا لحادثَي سير مختلفيْن

نجح فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمدينة الملك سعود الطبية من معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن دون تدخل جراحي.

وأوضح رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن المريضين تعرّضا لحادثَي سير مختلفين نتج عنه قطع كامل لقناة البنكرياس.

وأشار الدكتور الرزوق؛ إلى أن تلك الحالات يتم علاجها عادة عن طريق التدخل الجراحي مع استئصال جزءٍ من البنكرياس، إلا أنه تم إجراء منظار للقنوات الصفراوية والبنكرياس وتثبيت دعامة داخل قناة البنكرياس الرئيسة لوصل طرفي القناة، وقد تكللت كلتا الحالتين، ولله الحمد، بالشفاء التام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في عمليتَيْن نوعيتَيْن.."سعود الطبية" تنجح في معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن
سبق

نجح فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمدينة الملك سعود الطبية من معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن دون تدخل جراحي.

وأوضح رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن المريضين تعرّضا لحادثَي سير مختلفين نتج عنه قطع كامل لقناة البنكرياس.

وأشار الدكتور الرزوق؛ إلى أن تلك الحالات يتم علاجها عادة عن طريق التدخل الجراحي مع استئصال جزءٍ من البنكرياس، إلا أنه تم إجراء منظار للقنوات الصفراوية والبنكرياس وتثبيت دعامة داخل قناة البنكرياس الرئيسة لوصل طرفي القناة، وقد تكللت كلتا الحالتين، ولله الحمد، بالشفاء التام.

22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443
02:05 PM

في عمليتَيْن نوعيتَيْن.."سعود الطبية" تنجح في معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن

دون تدخل جراحي وعبر منظار للقنوات الصفراوية.. تعرّضا لحادثَي سير مختلفيْن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نجح فريق طبي متخصّص في أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمدينة الملك سعود الطبية من معالجة قطع كامل للبنكرياس لمريضَيْن دون تدخل جراحي.

وأوضح رئيس قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد والمناظير الدكتور إبراهيم الرزوق؛ أن المريضين تعرّضا لحادثَي سير مختلفين نتج عنه قطع كامل لقناة البنكرياس.

وأشار الدكتور الرزوق؛ إلى أن تلك الحالات يتم علاجها عادة عن طريق التدخل الجراحي مع استئصال جزءٍ من البنكرياس، إلا أنه تم إجراء منظار للقنوات الصفراوية والبنكرياس وتثبيت دعامة داخل قناة البنكرياس الرئيسة لوصل طرفي القناة، وقد تكللت كلتا الحالتين، ولله الحمد، بالشفاء التام.

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