النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"صحة الرياض" تدعم مستشفى نفي العام بالكوادر الطبية

في تخصصات عدة منها العظام والنساء والولادة والجراحة

أعلن مدير مستشفى نفي العام، الأخصائي عبدالله الحميدي، السبت، دعم المستشفى، بعدد من الكوادر الطبية، عن طريق الاستقطاب الخارجي، في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها.

وقال إنه جرى استقدام أطباء أخصائيين في "العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية، وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ".

وثمن "الحميدي" للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية، الدكتور علي الجمعة، دعمهما وحرصهما على تزويد المستشفى، بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إن ذلك سيسهم، بإذن الله، في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"صحة الرياض" تدعم مستشفى نفي العام بالكوادر الطبية
سبق

أعلن مدير مستشفى نفي العام، الأخصائي عبدالله الحميدي، السبت، دعم المستشفى، بعدد من الكوادر الطبية، عن طريق الاستقطاب الخارجي، في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها.

وقال إنه جرى استقدام أطباء أخصائيين في "العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية، وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ".

وثمن "الحميدي" للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية، الدكتور علي الجمعة، دعمهما وحرصهما على تزويد المستشفى، بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إن ذلك سيسهم، بإذن الله، في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.

19 أكتوبر 2019 - 20 صفر 1441
07:11 PM

"صحة الرياض" تدعم مستشفى نفي العام بالكوادر الطبية

في تخصصات عدة منها العظام والنساء والولادة والجراحة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
124

أعلن مدير مستشفى نفي العام، الأخصائي عبدالله الحميدي، السبت، دعم المستشفى، بعدد من الكوادر الطبية، عن طريق الاستقطاب الخارجي، في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها.

وقال إنه جرى استقدام أطباء أخصائيين في "العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية، وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ".

وثمن "الحميدي" للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية، الدكتور علي الجمعة، دعمهما وحرصهما على تزويد المستشفى، بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إن ذلك سيسهم، بإذن الله، في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,325
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,924
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,023
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,789

كاريكاتير

توقيع ترامب يجبر أردوغان على الانسحاب من سوريا⁩

المقالات

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع
هل ما نفعله جهل؟

هل ما نفعله جهل؟

صالح مطر الغامدي
العالم.. بتوقيت الرياض

العالم.. بتوقيت الرياض

عبدالغني الشيخ
"المعاكسات" وقانون التشهير

"المعاكسات" وقانون التشهير

عبدالرحمن المرشد
أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

أطفال تحوَّلوا لمجرمين..!!

ساير المنيعي
أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

أخصائي صعوبات تعلم.. الحاضر الغائب..!!

ماجد الحربي
"الترفيه" من قمة الهرم

"الترفيه" من قمة الهرم

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة