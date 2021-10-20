"صحة الرياض" تدعم مستشفى نفي العام بالكوادر الطبية

في تخصصات عدة منها العظام والنساء والولادة والجراحة

أعلن مدير مستشفى نفي العام، الأخصائي عبدالله الحميدي، السبت، دعم المستشفى، بعدد من الكوادر الطبية، عن طريق الاستقطاب الخارجي، في إطار الدعم الذي توليه صحة الرياض لمرافقها.

وقال إنه جرى استقدام أطباء أخصائيين في "العظام والتخدير والنساء والولادة والجراحة، والصدرية، وكذلك مقيمة بالباطنة ومقيم طوارئ".

وثمن "الحميدي" للمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد التويجري، والمساعد للخدمات العلاجية، الدكتور علي الجمعة، دعمهما وحرصهما على تزويد المستشفى، بمختلف التخصصات الطبية.

وقال إن ذلك سيسهم، بإذن الله، في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية يستحقها المرضى والمراجعون المستفيدون من الخدمات الصحية بمركز نفي.