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ماليزيا.. السجن لرجل وضع قطة داخل آلة تجفيف الملابس

تعدّ أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان

ذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء أن محكمة قضت بسجن رجل لمدة 34 شهراً وتغريمه مبلغاً من المال، بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس في مغسلة.

وتعد هذه أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان. وتضمّن الحكم الصادر تغريم المدان، ويدعى "كيه جانيش" (42 عاماً)، 40 ألف رنجيت (9700 دولار)؛ عقاباً على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية، وانتشرت سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية، بينما وضع آخر القطة داخلها، قبل أن يغلق الباب، ويشغل الآلة، وينصرف الاثنان.

ونقلت الوكالة عن القاضي راسيهاه غزالي قوله: "أتمنى أن يكون هذا الحكم درساً للمتهم وللناس؛ لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".

وقالت "رويترز" إنه لم يتسنّ لها الاتصال بـ"جانيش" ولا بمحاميه؛ للحصول على تعليق. وقالت وسائل إعلام إن محامي المتهم طلب عقوبة مخففة؛ لأن هذه أول مخالفة يرتكبها "جانيش"، ولأن موكله فقير.

السجن لرجل قطة آلة تجفيف ماليزيا

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ماليزيا.. السجن لرجل وضع قطة داخل آلة تجفيف الملابس
سبق

ذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء أن محكمة قضت بسجن رجل لمدة 34 شهراً وتغريمه مبلغاً من المال، بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس في مغسلة.

وتعد هذه أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان. وتضمّن الحكم الصادر تغريم المدان، ويدعى "كيه جانيش" (42 عاماً)، 40 ألف رنجيت (9700 دولار)؛ عقاباً على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية، وانتشرت سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية، بينما وضع آخر القطة داخلها، قبل أن يغلق الباب، ويشغل الآلة، وينصرف الاثنان.

ونقلت الوكالة عن القاضي راسيهاه غزالي قوله: "أتمنى أن يكون هذا الحكم درساً للمتهم وللناس؛ لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".

وقالت "رويترز" إنه لم يتسنّ لها الاتصال بـ"جانيش" ولا بمحاميه؛ للحصول على تعليق. وقالت وسائل إعلام إن محامي المتهم طلب عقوبة مخففة؛ لأن هذه أول مخالفة يرتكبها "جانيش"، ولأن موكله فقير.

07 نوفمبر 2019 - 10 ربيع الأول 1441
10:42 AM

ماليزيا.. السجن لرجل وضع قطة داخل آلة تجفيف الملابس

تعدّ أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت وكالة "برناما" الماليزية للأنباء أن محكمة قضت بسجن رجل لمدة 34 شهراً وتغريمه مبلغاً من المال، بعدما قتل قطة بوضعها داخل آلة لتجفيف الملابس في مغسلة.

وتعد هذه أول إدانة من نوعها بموجب قانون جديد للرفق بالحيوان. وتضمّن الحكم الصادر تغريم المدان، ويدعى "كيه جانيش" (42 عاماً)، 40 ألف رنجيت (9700 دولار)؛ عقاباً على جريمته التي التقطتها كاميرا تلفزيونية، وانتشرت سريعاً على وسائل التواصل الاجتماعي. والحكم قابل للطعن عليه.

ويظهر في اللقطات المشوشة رجل يفتح باب آلة التجفيف الكهربائية، بينما وضع آخر القطة داخلها، قبل أن يغلق الباب، ويشغل الآلة، وينصرف الاثنان.

ونقلت الوكالة عن القاضي راسيهاه غزالي قوله: "أتمنى أن يكون هذا الحكم درساً للمتهم وللناس؛ لئلا يتعاملوا بقسوة مع الحيوانات".

وقالت "رويترز" إنه لم يتسنّ لها الاتصال بـ"جانيش" ولا بمحاميه؛ للحصول على تعليق. وقالت وسائل إعلام إن محامي المتهم طلب عقوبة مخففة؛ لأن هذه أول مخالفة يرتكبها "جانيش"، ولأن موكله فقير.

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