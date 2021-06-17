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الدنماركي "إريكسن" سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب

طبيب المنتخب يكشف تطورات حالة اللاعب بعد أزمته الصحية

أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

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الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدنماركي "إريكسن" سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب
سبق

أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
12:28 PM
اخر تعديل
18 يونيو 2021 - 8 ذو القعدة 1442
09:59 AM

الدنماركي "إريكسن" سيحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب

طبيب المنتخب يكشف تطورات حالة اللاعب بعد أزمته الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن طبيب المنتخب الدنماركي، في بيان اليوم الخميس، أن لاعب الوسط كريستيان إريكسن، سيحتاج إلى زراعة جهاز تنظيم ضربات القلب، بعد سقوطه وفقدان وعيه خلال أول مباراة لبلاده في بطولة أوروبا 2020 لكرة القدم، يوم السبت الماضي.

وقال طبيب الدنمارك، مورتن بوسن: بعدما خضع كريستيان للعديد من فحوص القلب المختلفة؛ تقرر أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب.

وأكد أن هذا الجهاز بات ضروريًّا بعدما تعرض "إريكسن" لأزمة قلبية بسبب اضطرابات في ضربات القلب.

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