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طقس غرة ذي الحجة: رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

رياح مثيرة للأتربة الأرصاد حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طقس غرة ذي الحجة: رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

22 يوليو 2020 - 1 ذو الحجة 1441
08:15 AM

طقس غرة ذي الحجة: رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض

سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة ونجران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، نجران)، وتؤثر رياح نشطة على منطقتَي القصيم والرياض.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر الى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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