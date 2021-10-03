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الاحتراف تناقش مع الأندية مقترح السقف الأعلى للعقود.. تعرف على التعديلات

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اليوم الأحد، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأوضحت اللجنة في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

وأكدت اللجنة أنه انطلاقًا من حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على التواصل مع الأندية وحرصًا منه على الاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم، فإن اللجنة وضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها.

وأفادت اللجنة في تعميمها بأنه سوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاثة، والاستماع إلى الأندية وأخذ مرئياتهم في هذا الصدد، قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.

وتتمثّل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية الدوري المحترفين فيما يلي:


* المقترح الأول (للاعبي المنتخب):

زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال، واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

* المقترح الثاني (للاعبي المنتخب):

تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنويًّا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

* المقترح الثالث (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين):

إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

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الاحتراف تناقش مع الأندية مقترح السقف الأعلى للعقود.. تعرف على التعديلات
سبق

أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اليوم الأحد، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأوضحت اللجنة في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

وأكدت اللجنة أنه انطلاقًا من حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على التواصل مع الأندية وحرصًا منه على الاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم، فإن اللجنة وضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها.

وأفادت اللجنة في تعميمها بأنه سوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاثة، والاستماع إلى الأندية وأخذ مرئياتهم في هذا الصدد، قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.

وتتمثّل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية الدوري المحترفين فيما يلي:


* المقترح الأول (للاعبي المنتخب):

زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال، واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

* المقترح الثاني (للاعبي المنتخب):

تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنويًّا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

* المقترح الثالث (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين):

إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
09:05 PM
اخر تعديل
03 أكتوبر 2021 - 26 صفر 1443
10:03 PM

الاحتراف تناقش مع الأندية مقترح السقف الأعلى للعقود.. تعرف على التعديلات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، اليوم الأحد، تعميمًا إلى أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بشأن المقترحات الواردة إليها بإجراء تعديلات على السقف الأعلى لعقود اللاعبين السعوديين المحترفين.

وأوضحت اللجنة في تعميمها أنه لم يرد إليها ما يفيد اتفاق ممثلي أندية دوري المحترفين على المعايير التي تم تداولها خلال الاجتماع المنعقد يوم 25 يوليو الماضي.

وأكدت اللجنة أنه انطلاقًا من حرص الاتحاد السعودي لكرة القدم على التواصل مع الأندية وحرصًا منه على الاستماع لمرئياتهم ومقترحاتهم، فإن اللجنة وضعت 3 مقترحات أمام الأندية لمناقشتها وإبداء المرئيات بشأنها.

وأفادت اللجنة في تعميمها بأنه سوف يتم عقد ورشة عمل مع أندية دوري المحترفين عن طريق الاتصال المرئي يوم الأحد 10 أكتوبر الجاري لتداول ومناقشة المقترحات الثلاثة، والاستماع إلى الأندية وأخذ مرئياتهم في هذا الصدد، قبل أن يتم رفع أحدها للمجلس من قبل لجنة الاحتراف لطلب المصادقة عليه.

وتتمثّل المقترحات التي قدمتها اللجنة إلى أندية الدوري المحترفين فيما يلي:


* المقترح الأول (للاعبي المنتخب):

زيادة مقدمات العقود للعقود التي لا تقل مدتها عن 3 سنوات إلى 4 ملايين و500 ألف ريال، واحتساب مقدم العقد ضمن المكافآت المشروطة.

* المقترح الثاني (للاعبي المنتخب):

تحديد سقف أعلى سنوي قدره 5 ملايين ريال لمن بلغ 22 عامًا فأكثر، وبند مكافآت مرتبط بالمشاركة بحد أقصى مليوني ريال سنويًّا لمن بلغ 28 عامًا فأكثر.

* المقترح الثالث (لجميع اللاعبين المحترفين السعوديين):

إلغاء السقف المالي الأعلى للعقود بعد إنشاء لجنة الكفاءة المالية والتنظيمات ذات الصلة بالرقابة المالية على الأندية المرتبطة بها.

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