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إمام وخطيب مسجد قباء: جائحة "كورونا" شديدة وهذا شرط التباعد وعدم التراصّ بالمسجد

في ردّه على تساؤلات عن حكم التباعد في الصلاة

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند جمهور العلماء تكره الصلاة في الصف المتقطع، والحاجة تُسقط الكراهة، مبيناً أنه يجوز التباعد وعدم التراصّ في الصفوف، بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: يسأل المسلمون في البلدان التي يسمح فيها بالصلاة في المساجد بشرط التباعد بين المصلين عن حكم الصلاة في تلك الحال، والجواب أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند الجمهور تكره الصلاة في الصف المتقطع والحاجة تسقط الكراهة.

وأضاف: وهذه الجائحة حاجة شديدة فتجوز الصلاة مع التباعد بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

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إمام وخطيب مسجد قباء: جائحة "كورونا" شديدة وهذا شرط التباعد وعدم التراصّ بالمسجد
سبق

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند جمهور العلماء تكره الصلاة في الصف المتقطع، والحاجة تُسقط الكراهة، مبيناً أنه يجوز التباعد وعدم التراصّ في الصفوف، بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: يسأل المسلمون في البلدان التي يسمح فيها بالصلاة في المساجد بشرط التباعد بين المصلين عن حكم الصلاة في تلك الحال، والجواب أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند الجمهور تكره الصلاة في الصف المتقطع والحاجة تسقط الكراهة.

وأضاف: وهذه الجائحة حاجة شديدة فتجوز الصلاة مع التباعد بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

27 إبريل 2020 - 4 رمضان 1441
04:08 PM

إمام وخطيب مسجد قباء: جائحة "كورونا" شديدة وهذا شرط التباعد وعدم التراصّ بالمسجد

في ردّه على تساؤلات عن حكم التباعد في الصلاة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
4
7,171

أكد إمام وخطيب مسجد قباء الدكتور سليمان الرحيلي أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند جمهور العلماء تكره الصلاة في الصف المتقطع، والحاجة تُسقط الكراهة، مبيناً أنه يجوز التباعد وعدم التراصّ في الصفوف، بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في "تويتر" قال فيها: يسأل المسلمون في البلدان التي يسمح فيها بالصلاة في المساجد بشرط التباعد بين المصلين عن حكم الصلاة في تلك الحال، والجواب أن الأصل تراصّ الصفوف، وعند الجمهور تكره الصلاة في الصف المتقطع والحاجة تسقط الكراهة.

وأضاف: وهذه الجائحة حاجة شديدة فتجوز الصلاة مع التباعد بشرط أن يكون في الصف أكثر من واحد.

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