النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

المسحل يعقد اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو

بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الأمور المتعلقة بكرة القدم السعودية والبرامج المشتركة بين الاتحادين.

وحرص المسحل خلال الاجتماع الاطمئنان على صحة رئيس الاتحاد الدولي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لرئيس "الفيفا" بالشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة الصحية.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
المسحل يعقد اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو
سبق

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الأمور المتعلقة بكرة القدم السعودية والبرامج المشتركة بين الاتحادين.

وحرص المسحل خلال الاجتماع الاطمئنان على صحة رئيس الاتحاد الدولي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لرئيس "الفيفا" بالشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة الصحية.

28 أكتوبر 2020 - 11 ربيع الأول 1442
12:45 AM

المسحل يعقد اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينو

بحضور الأمير عبدالعزيز الفيصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
386

عقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا مرئيًا مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو، بحضور وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

وتم خلال الاجتماع مناقشة عددٍ من الأمور المتعلقة بكرة القدم السعودية والبرامج المشتركة بين الاتحادين.

وحرص المسحل خلال الاجتماع الاطمئنان على صحة رئيس الاتحاد الدولي بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأعرب المسحل عن خالص تمنياته لرئيس "الفيفا" بالشفاء العاجل وتخطي هذه الأزمة الصحية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
6,308
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,714
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
23,569
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,763

كاريكاتير

المقاطعة الشعبية للمنتجات التركية تتسع

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم
"أمين الناصر".. نموذج التفوق السعودي الذي يرأس خبراء الطاقة في العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة