وتستمر شجرة الجاكرندا في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد هطول الأمطار، فهي دائمة الخضرة ولا تحتاج إلا لكميات قليلة من المياه، ولا تشكّل خطورة على البنية التحتية.

زرعت أمانة منطقة عسير خلال العام الجاري ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع.

تعطي رائحة مميزة.. أمانة عسير تزرع ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في أبها وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-25 زرعت أمانة منطقة عسير خلال العام الجاري ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع. وتستمر شجرة الجاكرندا في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد هطول الأمطار، فهي دائمة الخضرة ولا تحتاج إلا لكميات قليلة من المياه، ولا تشكّل خطورة على البنية التحتية.

25 إبريل 2021 - 13 رمضان 1442 11:53 AM

تعطي رائحة مميزة.. أمانة عسير تزرع ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في أبها تستمر في الازدهار 8 أسابيع ودائمة الخضرة وتحتاج إلى كميات قليلة من المياه





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زرعت أمانة منطقة عسير خلال العام الجاري ٢٥ ألف شجرة جاكراندا في مدينة أبها؛ بهدف تعزيز وتنويع الغطاء النباتي، وتجميل الشوارع.

وتستمر شجرة الجاكرندا في الإزهار لفترة تصل إلى 8 أسابيع، وتعطي رائحة عطرية مميزة تنتشر بعد هطول الأمطار، فهي دائمة الخضرة ولا تحتاج إلا لكميات قليلة من المياه، ولا تشكّل خطورة على البنية التحتية.