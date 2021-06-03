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كورونا في فلسطين.. 297 إصابة جديدة وحالتا وفاة ونسبة التعافي 97.6%

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتي وفاة، و297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و230 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 22 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 53 مصابًا.

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كورونا في فلسطين.. 297 إصابة جديدة وحالتا وفاة ونسبة التعافي 97.6%
سبق

سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتي وفاة، و297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و230 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 22 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 53 مصابًا.

03 يونيو 2021 - 22 شوّال 1442
04:20 PM

كورونا في فلسطين.. 297 إصابة جديدة وحالتا وفاة ونسبة التعافي 97.6%

خلال الـ 24 ساعة الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت فلسطين خلال الـ 24 ساعة الماضية حالتي وفاة، و297 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و230 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 97.6%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.3%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتةً النظر إلى وجود 22 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 3 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 53 مصابًا.

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