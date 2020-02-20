أمير الرياض يرعى احتفال عيادات "ديرما" بمرور 25 عامًا على إنشائها

عبَّر عن تمنياته لها بأن تكون امتداد خير وبركة لكل إنسان يحتاج للعلاج

رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء أمس حفل مرور ٢٥ سنة على عيادات ديرما، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، بحضور عدد من أصحاب السمو الأمراء والمعالي والمسؤولين.

وتفصيلاً، عبَّر الأمير فيصل بن بندر في كلمته بهذه المناسبة عن سعادته بالمشاركة في احتفالية ديرما بمرور ٢٥ سنة على إنشائها، مقدمًا شكره للدكتور أحمد وعبدالله العيسى وزملائهما على ما بذلوه من جهود لأعمال، وتوجُّه سليم، يخدم المجتمع.

وأعرب أمير الرياض عن تمنياته بأن تكون العيادات امتداد خير وبركة لكل إنسان يحتاج للعلاج الناجع والمفيد للجميع.. مبينًا أن الاحتفال بهذا اليوم والذكرى له لون وطعم ورائحة بما شهدته العيادات مع مرور الزمن، وهي ثابتة مستمرة، تؤدي دورها المهم، والاستفادة الكاملة من خدماتها.

ودعا في ختام كلمته أن يوفَّق الجميع لخدمة هذا البلد الغالي علينا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ومن جهته، ألقى استشاري الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر بعيادات ديرما، الدكتور أحمد العيسى، كلمة عبَّر فيها عن امتنانه وشكره لأمير منطقة الرياض على رعايته حفل ديرما، ودعمه القطاع الصحي الخاص في المنطقة، وتحفيزه على الأمانة والمصداقية العملية.

ونوه بتاريخ تأسيس عيادات ديرما بواسطة مجموعة من الأطباء السعوديين من حَمَلة الزمالة الكندية الأمريكية في طب وجراحة الجلد، واستقطاب كوكبة من أطباء وطبيبات الجلدية، وجراحة التجميل، وتزويدهم بأحدث الأجهزة والتقنيات.

وبيّن الدكتور أحمد العيسى حرص عيادات ديرما على أن تكون منبرًا علاجيًّا وعلميًّا وتدريبيًّا وبحثيًّا؛ إذ دمجت الأجواء الأكاديمية بالقطاع الخاص، وتميزت بذلك محليًّا وعالميًّا.

وأشار "العيسى" إلى مشاركة الكادر الطبي في العيادات في معظم المحافل والمؤتمرات الطبية، وتقديمهم محاضرات وأوراق بحوث علمية، كما تستقطب العيادات مجموعة من المرضى من خارج السعودية طلبًا للعلاج.

وأكد اهتمام العيادات بمواكبة رؤية السعودية ٢٠٣٠ في المجال الصحي في القطاع الخاص، وأن تكون خير سفير طبي لهذا الوطن المعطاء.

ومن جانبه، أشار مدير جمعية "فأل" الخيرية لمرضى البهاق محمد الهويشل إلى دور الجمعية في تقديم المساعدة لمرضى البهاق، والمساهمة في علاج 4200 مصاب ومصابة من نجوم فأل نفسيًّا واجتماعيًّا وطبيًّاـ وتنفيذ 160حملة توعوية في 9 مناطق بالسعودية.

وبيّن "الهويشل" أنه تم نشر أكثر من 536 محتوى توعويًّا، واستقبال أكثر من 2250 اتصالاً، وتوقيع عدد 33 شراكة لدعم برامج أنشطة الجمعية، واستقبال دعم (22) من المانحين ورجال الأعمال وشركات المسؤولية المجتمعية.

وقدّم شكره للداعمين للجمعية من رجال الأعمال والمؤسسات الوقفية، منها مؤسسة سليمان الراجحي، وأوقاف محمد بن إبراهيم السبيعي -رحمه الله-.

وتضمَّن الحفل المعد بهذه المناسبة فيلمًا وثائقيًّا عن العيادات وتاريخها، كما قدمت سفيرة جمعية فأل البهاق الطفلة نورة فقرة عن معاناتها الاجتماعية مع البهاق.

وفي ختام الحفل سلَّم أمير منطقة الرياض درعَي تكريم للدكتور عبدالله بن محمد العيسى والدكتور علي بن محمد الفضلي، كما تسلم أمير المنطقة هدية تذكارية، عبارة عن كسوة الكعبة لعام ١٢٢٣ هـ.