صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13.547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.

ضبط 13547 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة "يمني" بعسير وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-17 صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13.547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته. وتابع: جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.

17 فبراير 2022 - 16 رجب 1443 11:06 AM

ضبط 13547 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي داخل مركبة "يمني" بعسير أوقع به مركز الضبط الأمني بالحريضة واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية





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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير، بأن مركز الضبط الأمني بالحريضة، قبض على مقيم من الجنسية اليمنية، بحوزته (13.547) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، مخبأة داخل مركبته.

وتابع: جرى إيقافه واتُّخِذت بحقه الإجراءات النظامية، وتمت إحالته لجهة الاختصاص.