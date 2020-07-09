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ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي إيراني

شهود عيان: الهجوم تسبَّب في دمار واسع وخلّف قتلى ومصابين بينهم أطفال

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء الأربعاء حيًّا سكنيًّا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي؛ أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال، حسب موقع العربية نت.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذين لم يُعرف عددهم حتى الآن.

وتواصل الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك بها القانون الدولي الإنساني، والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.

وصعدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملياتها الإرهابية مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح يحيى سريع، ناطق الميليشيا، قال فيه إن جماعته "ستنفذ عددًا من العمليات". وهو تهديد دشنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.

وتداول الناشطون صورًا وفيديوهات، تظهر آثار الدمار الواسع. فيما تصاعدت ألسنة وأعمدة الدخان من مكان سقوط الصاروخ الذي أكدت ميليشيا الحوثي من خلاله مجددًا إصرارها على قتل المدنيين بعد الهزائم التي مُنيت بها.

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ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي إيراني
سبق

استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء الأربعاء حيًّا سكنيًّا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي؛ أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال، حسب موقع العربية نت.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذين لم يُعرف عددهم حتى الآن.

وتواصل الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك بها القانون الدولي الإنساني، والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.

وصعدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملياتها الإرهابية مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح يحيى سريع، ناطق الميليشيا، قال فيه إن جماعته "ستنفذ عددًا من العمليات". وهو تهديد دشنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.

وتداول الناشطون صورًا وفيديوهات، تظهر آثار الدمار الواسع. فيما تصاعدت ألسنة وأعمدة الدخان من مكان سقوط الصاروخ الذي أكدت ميليشيا الحوثي من خلاله مجددًا إصرارها على قتل المدنيين بعد الهزائم التي مُنيت بها.

09 يوليو 2020 - 18 ذو القعدة 1441
12:00 AM

ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف المدنيين في مأرب بصاروخ باليستي إيراني

شهود عيان: الهجوم تسبَّب في دمار واسع وخلّف قتلى ومصابين بينهم أطفال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية مساء الأربعاء حيًّا سكنيًّا في مدينة مأرب بصاروخ باليستي؛ أدى إلى سقوط قتلى ومصابين، بينهم نساء وأطفال، حسب موقع العربية نت.

وفي التفاصيل، قال شهود عيان إن الصاروخ الذي سقط مساء اليوم في حي الشركات أوقع ضحايا، وتسبب بدمار واسع، فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث لنقل الضحايا الذين لم يُعرف عددهم حتى الآن.

وتواصل الميليشيا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في محافظة مأرب بالصواريخ الباليستية والطائرات دون طيار الإيرانية، وترتكب تلك الجرائم بصورة تنتهك بها القانون الدولي الإنساني، والتعاليم السماوية والقيم الإنسانية.

وصعدت ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران عملياتها الإرهابية مستهدفة المدنيين والأحياء السكنية بعد يوم واحد من تصريح يحيى سريع، ناطق الميليشيا، قال فيه إن جماعته "ستنفذ عددًا من العمليات". وهو تهديد دشنته اليوم باستهداف المواطنين الأبرياء بمدينة مأرب.

وتداول الناشطون صورًا وفيديوهات، تظهر آثار الدمار الواسع. فيما تصاعدت ألسنة وأعمدة الدخان من مكان سقوط الصاروخ الذي أكدت ميليشيا الحوثي من خلاله مجددًا إصرارها على قتل المدنيين بعد الهزائم التي مُنيت بها.

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