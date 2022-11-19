أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدم تحقيق الخدمات الصحية بالمنطقة ما يتمناه ولكنه تحدٍّ كبير، والجميع مستعدون له.
جاء ذلك في الاثنينية التي عقدها مساء أمس لمناقشة الوضع الصحي بالمنطقة والتعثرات في المشاريع التي أكد أنها محل اهتمامه.
وقال الأمير حسام بن سعود في حديثه الارتجالي: "هل الوضع الصحي في المنطقة هو ما نتمناه؟ بالتأكيد لا؛ فالوضع الصحي تحدٍّ، ونحن قَبِلنا بهذا التحدي، والوزارة هي المظلة الرئيسية لهذا العمل، أشيد بالوزير وتعاونه التام معنا؛ بل إنه خصص لنا شخصًا من وزارة الصحة موجودًا دائمًا معنا، طموحاتنا كبيرة وآمالنا كبيرة وإن شاء الله تتحقق".
جدير بالذكر أن اثنينية أمير منطقة الباحة، عادةٌ أسبوعية يناقش فيها الإدارات الحكومية بشكل دوري، ويستقبل المواطنين والمسؤولين والإعلاميين والمشايخ، وتختتم بمأدبة عشاء للجميع.
"أمير الباحة": الخدمات الصحية بالمنطقة أقل من المأمول ونقبل التحدي
عبدالعزيز الشهريسبق2019-11-19
أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدم تحقيق الخدمات الصحية بالمنطقة ما يتمناه ولكنه تحدٍّ كبير، والجميع مستعدون له.
جاء ذلك في الاثنينية التي عقدها مساء أمس لمناقشة الوضع الصحي بالمنطقة والتعثرات في المشاريع التي أكد أنها محل اهتمامه.
وقال الأمير حسام بن سعود في حديثه الارتجالي: "هل الوضع الصحي في المنطقة هو ما نتمناه؟ بالتأكيد لا؛ فالوضع الصحي تحدٍّ، ونحن قَبِلنا بهذا التحدي، والوزارة هي المظلة الرئيسية لهذا العمل، أشيد بالوزير وتعاونه التام معنا؛ بل إنه خصص لنا شخصًا من وزارة الصحة موجودًا دائمًا معنا، طموحاتنا كبيرة وآمالنا كبيرة وإن شاء الله تتحقق".
جدير بالذكر أن اثنينية أمير منطقة الباحة، عادةٌ أسبوعية يناقش فيها الإدارات الحكومية بشكل دوري، ويستقبل المواطنين والمسؤولين والإعلاميين والمشايخ، وتختتم بمأدبة عشاء للجميع.
19 نوفمبر 2019 - 22 ربيع الأول 1441
09:48 AM
"أمير الباحة": الخدمات الصحية بالمنطقة أقل من المأمول ونقبل التحدي
أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدم تحقيق الخدمات الصحية بالمنطقة ما يتمناه ولكنه تحدٍّ كبير، والجميع مستعدون له.
جاء ذلك في الاثنينية التي عقدها مساء أمس لمناقشة الوضع الصحي بالمنطقة والتعثرات في المشاريع التي أكد أنها محل اهتمامه.
وقال الأمير حسام بن سعود في حديثه الارتجالي: "هل الوضع الصحي في المنطقة هو ما نتمناه؟ بالتأكيد لا؛ فالوضع الصحي تحدٍّ، ونحن قَبِلنا بهذا التحدي، والوزارة هي المظلة الرئيسية لهذا العمل، أشيد بالوزير وتعاونه التام معنا؛ بل إنه خصص لنا شخصًا من وزارة الصحة موجودًا دائمًا معنا، طموحاتنا كبيرة وآمالنا كبيرة وإن شاء الله تتحقق".
جدير بالذكر أن اثنينية أمير منطقة الباحة، عادةٌ أسبوعية يناقش فيها الإدارات الحكومية بشكل دوري، ويستقبل المواطنين والمسؤولين والإعلاميين والمشايخ، وتختتم بمأدبة عشاء للجميع.