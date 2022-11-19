"أمير الباحة": الخدمات الصحية بالمنطقة أقل من المأمول ونقبل التحدي

ضِمن اثنينيته الأسبوعية لمناقشة المشروعات المتعثرة واحتياجات المواطنين

أكد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، عدم تحقيق الخدمات الصحية بالمنطقة ما يتمناه ولكنه تحدٍّ كبير، والجميع مستعدون له.

جاء ذلك في الاثنينية التي عقدها مساء أمس لمناقشة الوضع الصحي بالمنطقة والتعثرات في المشاريع التي أكد أنها محل اهتمامه.

وقال الأمير حسام بن سعود في حديثه الارتجالي: "هل الوضع الصحي في المنطقة هو ما نتمناه؟ بالتأكيد لا؛ فالوضع الصحي تحدٍّ، ونحن قَبِلنا بهذا التحدي، والوزارة هي المظلة الرئيسية لهذا العمل، أشيد بالوزير وتعاونه التام معنا؛ بل إنه خصص لنا شخصًا من وزارة الصحة موجودًا دائمًا معنا، طموحاتنا كبيرة وآمالنا كبيرة وإن شاء الله تتحقق".

جدير بالذكر أن اثنينية أمير منطقة الباحة، عادةٌ أسبوعية يناقش فيها الإدارات الحكومية بشكل دوري، ويستقبل المواطنين والمسؤولين والإعلاميين والمشايخ، وتختتم بمأدبة عشاء للجميع.