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كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء؛ حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس، ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.

فيروس كورونا الجديد

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كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا
سبق

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء؛ حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس، ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:16 AM

كوريا الجنوبية: 35 حالة إصابة جديدة بكورونا

مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن كوريا الجنوبية أبلغت عن 35 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 13,373 حالة.

جدير بالذكر أن عدد حالات الإصابة الجديدة ينخفض منذ يوم الأربعاء؛ حيث أبلغت كوريا الجنوبية عن 63 حالة إصابة جديدة بالفيروس قبل أن تنخفض إلى 50 حالة يوم الخميس، ومن ثم 45 حالة في اليوم التالي.

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