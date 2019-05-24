أمانة الرياض: فيديو هدم المسجد غير صحيح.. المسجد نظامي.. والإزالة لتعديات جواره

كشفت أمانة منطقة الرياض حقيقة المقطع المتداول والذي ادعى مصوره نية الأمانة هدم أحد المساجد في حي اليرموك مؤكدة أن ما ذكر غير صحيح وأن المسجد نظامي.

وقالت: ‏‫نشير للمقطع المتداول عن منح أرض مرافق مسجد ذات النطاقين بحي اليرموك ونية #أمانة_منطقة_الرياض هدم المسجد، نود التأكيد بعدم صحة ما ذكر وبأن المسجد نظامي، وهناك شكوى تعدٍ بإقامة دورة مياه ومظلات على ملكية مواطن بمقدار 55م2، ويجري اتخاذ الإجراءات النظامية بما لا يؤثر على المسجد ومرافقه.