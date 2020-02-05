التدريب التقني والمهني بالرياض يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة

ناقش انطلاقة الفصل التدريبي الثاني وحفل التخرج الموحد ومعرض التوظيف

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة الرياض، اليوم، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعمداء الكليات بالمنطقة، وذلك بمقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ومنها انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام ١٤٤١، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين، إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات. كما تمت مناقشة حفل التخرج الموحد، ومعرض التوظيف وتفعيل الأنشطة الكشفية والمركز الإعلامي.

وتوجّه بعد ذلك الجميع للبيت الشعبي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، حيث تقام فعالية المشراق، ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالجميع، مبيناً الهدف من هذا البرنامج.