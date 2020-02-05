النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

التدريب التقني والمهني بالرياض يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة

ناقش انطلاقة الفصل التدريبي الثاني وحفل التخرج الموحد ومعرض التوظيف

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة الرياض، اليوم، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعمداء الكليات بالمنطقة، وذلك بمقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ومنها انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام ١٤٤١، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين، إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات. كما تمت مناقشة حفل التخرج الموحد، ومعرض التوظيف وتفعيل الأنشطة الكشفية والمركز الإعلامي.

وتوجّه بعد ذلك الجميع للبيت الشعبي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، حيث تقام فعالية المشراق، ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالجميع، مبيناً الهدف من هذا البرنامج.

الإدارة العامة للتدريب التقني المهني الرياض

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
التدريب التقني والمهني بالرياض يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة
سبق

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة الرياض، اليوم، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعمداء الكليات بالمنطقة، وذلك بمقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ومنها انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام ١٤٤١، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين، إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات. كما تمت مناقشة حفل التخرج الموحد، ومعرض التوظيف وتفعيل الأنشطة الكشفية والمركز الإعلامي.

وتوجّه بعد ذلك الجميع للبيت الشعبي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، حيث تقام فعالية المشراق، ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالجميع، مبيناً الهدف من هذا البرنامج.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
03:04 PM

التدريب التقني والمهني بالرياض يعقد الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة

ناقش انطلاقة الفصل التدريبي الثاني وحفل التخرج الموحد ومعرض التوظيف

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
33

عقدت الإدارة العامة للتدريب التقني المهني بمنطقة الرياض، اليوم، الاجتماع الأول لقادة المنشآت التدريبية بالمنطقة للفصل التدريبي الثاني، بحضور مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة عبدالرحمن بن عمر المقبل، وعمداء الكليات بالمنطقة، وذلك بمقر كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض.

وناقش الاجتماع العديد من المواضيع ومنها انطلاقة الفصل التدريبي الثاني بالمنشآت التدريبية لهذا العام ١٤٤١، والتجهيزات والإجراءات التي وفرتها للمتدربين المستجدين، إضافة إلى استعراض نتائج الفصل التدريبي الماضي وما تحقق من إنجازات. كما تمت مناقشة حفل التخرج الموحد، ومعرض التوظيف وتفعيل الأنشطة الكشفية والمركز الإعلامي.

وتوجّه بعد ذلك الجميع للبيت الشعبي في كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض، حيث تقام فعالية المشراق، ورحب عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة بالجميع، مبيناً الهدف من هذا البرنامج.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
3,351
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
9,884
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,922
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,481

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مبادرة الأمان لأبناء سلمان

مها عبدالله الحقباني
حال الجامعات وتصريح الوزير

حال الجامعات وتصريح الوزير

ماجد البريكان
بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

بوادر رؤية المملكة ٢٠٣٠

نورة الجايز
حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

حل عملي للمباريات المؤجَّلة..!

محمد الصيـعري
قضية حراس الأمن..!

قضية حراس الأمن..!

ماجد الحربي
اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

اختراق "بيزوس" وقلة الحيلة

ماجد البريكان
البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

البيوت السعيدة.. ماذا تفعل الحموات؟

عبدالغني الشيخ
إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

إلى متى السكوت على الأكاذيب والشائعات؟

صالح مطر الغامدي
قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

قد فاز باللذات مَن كان جسورًا..!

عبدالرحمن المرشد
ظنون الثقافة..!!

ظنون الثقافة..!!

ساير المنيعي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة