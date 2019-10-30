مدير جامعة الباحة يشيد بالنظام الجديد للجامعات

أكد توافقه مع الرؤية السعودية 2030

قال مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيى الحسين: إن نظام الجامعات الجديد يعدُّ مكسبًا للجامعات، وركنًا حيويًّا في تطوير أدائها والنهوض بمخرجاتها؛ لاتكائه على مرتكزات الرؤية السعودية 2030، وانطلاقه من محاورها الرئيسة.

وأضاف أن هذا النظام سيسهم في إحداث نقلة نوعية متميزة بمسيرة الجامعات السعودية؛ لما ينطوي عليه من ملامح جوهرية تصب في صالح التعليم العالي، ويرتكز في بنيته على تطوير وتمكين الجوانب التعليمية والبحثية والأكاديمية والمجتمعية؛ فضلاً عن تنمية الموارد المالية والذاتية للجامعات من خلال رفع كفاءة الإنفاق وتعدد فرص الاستثمار، بما يحقق لها الاستقلالية المنضبطة.

ولفت إلى أنه يمتاز بحزمة من الخيارات المنضبطة؛ كإقرار كلِّ جامعة ما يخدم تخصصاتها العلمية، وبرامجها الأكاديمية؛ وفقًا لاحتياجات كلّ منطقة، سواء كانت تنموية، أو فرص عمل متاحة، الأمر الذي يستوجب ربط مدخلات سوق العمل بمخرجات كل جامعة، كما سيدفعها النظام الجديد إلى إيجاد حلول مستدامة لمصادر تمويل جديدة ومبتكرة، وهو ما سيتيح للجامعات إنشاء أوقاف وشركات خاصة بها لتنمية مواردها، بعيدًا عن الاعتماد على ميزانية الدولة، وهذا بدوره سينعكس على مثالية الاستخدام للموارد الذاتية والمالية والبشرية.

وتابع: "مما يزيد من حيوية النظام الجديد أنه يسمح -وفق ضوابط محددة- بافتتاح فروع للجامعات الأجنبية داخل المملكة، الأمر الذي سينعكس على نهضة التعليم الجامعي، ويزيد فيما بينها من سقف الطموح والتنافسية".