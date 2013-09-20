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وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن

ناقشوا دخول المساعدات الإنسانية

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

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وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن
سبق

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
04:15 PM

وزير الخارجية العماني يبحث مع المبعوثين الأمريكي والأممي إنهاء الحرب في اليمن

ناقشوا دخول المساعدات الإنسانية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,515

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، اليوم (الأحد)، في لقاء مع المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج؛ آخر المستجدات والجهود المبذولة لإنهاء الحرب في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أن "البوسعيدي" التقى أيضاً مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى اليمن هانس جروندبرج، وتبادل معه وجهات النظر بشأن المساعي المبذولة لتأمين وقف شامل ودائم لإطلاق النار من قبل جميع الأطراف.

وأضافت أن الوزير بحث مع المبعوث الأممي كذلك تسهيل انسياب المواد الإنسانية والدخول في عملية سياسية تحقق تطلعات الشعب اليمني نحو الأمن والاستقرار والوحدة الوطنية وإعادة البناء والإعمار.

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