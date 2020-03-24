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مصر تمدد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين لمواجهة "كورونا"

السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين لبلادهم

أفاد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم (الثلاثاء)، بأن مصر مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه تقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس (آذار) الجاري، وكان مقررًا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر.

فيروس كورونا الجديد

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مصر تمدد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين لمواجهة "كورونا"
سبق

أفاد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم (الثلاثاء)، بأن مصر مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه تقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس (آذار) الجاري، وكان مقررًا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر.

24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:23 PM
اخر تعديل
24 مارس 2020 - 29 رجب 1441
04:43 PM

مصر تمدد تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين لمواجهة "كورونا"

السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين لبلادهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أفاد وزير الدولة المصري للإعلام أسامة هيكل، اليوم (الثلاثاء)، بأن مصر مدت تعليق حركة الطيران أسبوعين آخرين اعتبارًا من أول أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأضاف أنه تقرر السماح باستمرار رحلات إعادة السائحين إلى بلدانهم، وفقاً لـ"رويترز".

وكانت مصر قد علقت حركة الطيران في المطارات المصرية في 19 مارس (آذار) الجاري، وكان مقررًا أن يسري القرار حتى نهاية الشهر.

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