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"الصحة": تسجيل 327 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 257 خلال الـ24 ساعة الماضية

تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تستمر حتى الـ 10 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات، من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تستمر حتى الـ 10 مساءً
سبق

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات، من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

05 فبراير 2021 - 23 جمادى الآخر 1442
01:06 PM

تنبيه لـ "الأرصاد": أمطار رعدية على منطقة مكة المكرّمة تستمر حتى الـ 10 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وانعدام في الرؤية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الطائف
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2,915

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من تكون سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرّمة؛ تشمل محافظات: أضم، والطائف، وميسان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وانعدامٍ في الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، الجميع، إلى أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والتعليمات الخاصة بمثل هذه الحالات، من أهمها الابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

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