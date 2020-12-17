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شاهد فيديو المدرسة الذي تَسَبّب في إيقاف ضابط شرطة عن العمل

لم يتم الكشف عن اسم الضابط أو الطفل

لم يصدّق قائد شرطة أمريكي عينيه، وهو يشاهد شريط فيديو لأحد ضباطه وقد فَقَد أعصابه؛ حتى إنه يرفع طفلًا في مدرسة متوسطة ويُسقطه على الأرض مرتين بقوة وعنف شديدين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقع الحادث بأحد المدارس المتوسطة في مقاطعة فانس بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقطته كاميرات المراقبة بالمدرسة.

ويُظهر الفيديو، ضابطَ الشرطة الذي يترأس أمس المدرسة، وهو يسير بهدوء في أحد الطرقات وإلى جواره طفل (11 عامًا)، وفجأة يمد الضابط يديه ويرفع التلميذ إلى أعلى ويُسقطه أرضًا بقوة، ثم يرفعه ثانية ويُسقطه على رأسه مرة أخرى، وينتهي المشهد بالضابط المعين من قِبَل شرطة المقاطعة وهو يجرّ التلميذ عبر الممر.

وفور مشاهدة الفيديو، قامت إدارة الشرطة بإيقاف الضابط عن العمل، ومنحه إجازة دون راتب، انتظارًا لنتائج التحقيقات.

ونقلت قناة "دابليو آر إيه إل" التليفزيونية المحلية، عن قائد الشرطة كوريتس برايم، قوله: "لقد أصابني الفيديو بصدمة، أنا جَد لثمانية أطفال، بين الثامنة والثالثة عشرة، ولا أتخيل أن يفعل أحد الضباط ذلك بأحفادي".

ولم يتم الكشف عن اسم الضابط أو الطفل في الواقعة، كما لم يتم نقل الطفل إلى المستشفى.

وقال مايك ووترز، نائب عام المقاطعة: "إن الضابط متهم باستخدام القوة".

قائد شرطة أمريكي الشرطة الأمريكية ولاية كارولاينا الشمالية

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شاهد فيديو المدرسة الذي تَسَبّب في إيقاف ضابط شرطة عن العمل
سبق

لم يصدّق قائد شرطة أمريكي عينيه، وهو يشاهد شريط فيديو لأحد ضباطه وقد فَقَد أعصابه؛ حتى إنه يرفع طفلًا في مدرسة متوسطة ويُسقطه على الأرض مرتين بقوة وعنف شديدين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقع الحادث بأحد المدارس المتوسطة في مقاطعة فانس بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقطته كاميرات المراقبة بالمدرسة.

ويُظهر الفيديو، ضابطَ الشرطة الذي يترأس أمس المدرسة، وهو يسير بهدوء في أحد الطرقات وإلى جواره طفل (11 عامًا)، وفجأة يمد الضابط يديه ويرفع التلميذ إلى أعلى ويُسقطه أرضًا بقوة، ثم يرفعه ثانية ويُسقطه على رأسه مرة أخرى، وينتهي المشهد بالضابط المعين من قِبَل شرطة المقاطعة وهو يجرّ التلميذ عبر الممر.

وفور مشاهدة الفيديو، قامت إدارة الشرطة بإيقاف الضابط عن العمل، ومنحه إجازة دون راتب، انتظارًا لنتائج التحقيقات.

ونقلت قناة "دابليو آر إيه إل" التليفزيونية المحلية، عن قائد الشرطة كوريتس برايم، قوله: "لقد أصابني الفيديو بصدمة، أنا جَد لثمانية أطفال، بين الثامنة والثالثة عشرة، ولا أتخيل أن يفعل أحد الضباط ذلك بأحفادي".

ولم يتم الكشف عن اسم الضابط أو الطفل في الواقعة، كما لم يتم نقل الطفل إلى المستشفى.

وقال مايك ووترز، نائب عام المقاطعة: "إن الضابط متهم باستخدام القوة".

17 ديسمبر 2019 - 20 ربيع الآخر 1441
11:34 AM

شاهد فيديو المدرسة الذي تَسَبّب في إيقاف ضابط شرطة عن العمل

لم يتم الكشف عن اسم الضابط أو الطفل

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,804

لم يصدّق قائد شرطة أمريكي عينيه، وهو يشاهد شريط فيديو لأحد ضباطه وقد فَقَد أعصابه؛ حتى إنه يرفع طفلًا في مدرسة متوسطة ويُسقطه على الأرض مرتين بقوة وعنف شديدين.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فقد وقع الحادث بأحد المدارس المتوسطة في مقاطعة فانس بولاية كارولاينا الشمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، والتقطته كاميرات المراقبة بالمدرسة.

ويُظهر الفيديو، ضابطَ الشرطة الذي يترأس أمس المدرسة، وهو يسير بهدوء في أحد الطرقات وإلى جواره طفل (11 عامًا)، وفجأة يمد الضابط يديه ويرفع التلميذ إلى أعلى ويُسقطه أرضًا بقوة، ثم يرفعه ثانية ويُسقطه على رأسه مرة أخرى، وينتهي المشهد بالضابط المعين من قِبَل شرطة المقاطعة وهو يجرّ التلميذ عبر الممر.

وفور مشاهدة الفيديو، قامت إدارة الشرطة بإيقاف الضابط عن العمل، ومنحه إجازة دون راتب، انتظارًا لنتائج التحقيقات.

ونقلت قناة "دابليو آر إيه إل" التليفزيونية المحلية، عن قائد الشرطة كوريتس برايم، قوله: "لقد أصابني الفيديو بصدمة، أنا جَد لثمانية أطفال، بين الثامنة والثالثة عشرة، ولا أتخيل أن يفعل أحد الضباط ذلك بأحفادي".

ولم يتم الكشف عن اسم الضابط أو الطفل في الواقعة، كما لم يتم نقل الطفل إلى المستشفى.

وقال مايك ووترز، نائب عام المقاطعة: "إن الضابط متهم باستخدام القوة".

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