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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة.. الإصابة تغّيب "مارسيلو"

تلقى فريق ريال مدريد الكروي (متصدر الدوري الإسباني) ضربة موجعة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر؛ وفق ما أفاد النادي، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو تعرّض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

وأفادت صحيفة "أس" المدريدية بأن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس المقبل.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

ريال مدريد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة.. الإصابة تغّيب "مارسيلو"
سبق

تلقى فريق ريال مدريد الكروي (متصدر الدوري الإسباني) ضربة موجعة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر؛ وفق ما أفاد النادي، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو تعرّض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

وأفادت صحيفة "أس" المدريدية بأن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس المقبل.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441
08:43 PM

ريال مدريد يتلقى ضربة موجعة.. الإصابة تغّيب "مارسيلو"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى فريق ريال مدريد الكروي (متصدر الدوري الإسباني) ضربة موجعة قبل أربع مباريات من نهاية الموسم بإصابة ظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو في العضلة المقربة بفخذه الأيسر؛ وفق ما أفاد النادي، اليوم الجمعة.

وجاء في بيان مقتضب للنادي الملكي أن مارسيلو تعرّض "لإصابة في العضلة المقربة اليسرى، وستتم متابعة عملية شفائه"، من دون أن يذكر الفترة التي سيغيب عنها عن الملاعب.

وأفادت صحيفة "أس" المدريدية بأن الدولي البرازيلي "سيغيب ما بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وسيعود إلى دوري الأبطال" الذي تستكمل منافساته في السابع من أغسطس المقبل.

ولم يشارك مارسيلو في التمارين الجماعية الخميس عشية لقاء ألافيس، وكان سبق أن ذكر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان أن مدافعه يعاني "من إصابة طفيفة وآمل أن تكون إصابة بسيطة فقط".

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