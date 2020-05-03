الأسبوع في 10 صور: صاحبة المائة عام تقهر كورونا.. وظواهر طبيعية مدهشة

في هذا التقرير المصوَّر نأخذكم في جولة حول العالم؛ إذ لا تزال الإجراءات الاحترازية قائمة في أكثر دول العالم خشية تفشي عدوى كورونا.

وعلى الجانب الآخر التقطت عدسات الكاميرا صورًا لبعض الظواهر الطبيعية المدهشة.

ونترككم مع الصور:

1- أكبر متعافية.. الكادر الصحي في مستشفى بلجيكي يصفقون لصاحبة المائة عام بعد تعافيها من الفيروس التاجي.

2- صاعقة برقية وقوس قزح يزينان سماء ولاية أيداهو الأمريكية أثناء عاصفة رعدية.

3- بهذه الطريقة قرر "بيتريك" زيارة والده المسن (88 عامًا) المقيم في إحدى دور الرعاية الصحية في هولندا.

4- فتاة صغيرة تجري بين أكواخ محترقة بعد أن دمر حريق مخيمًا للمشردين في العاصمة المالية باماكو.

5 – مقاعد حافلة في إحدى المدن المكسيكية، وقد تم إلغاؤها للحفاظ على التباعد الاجتماعي في زمن كورونا.

6- الأمواج الزرقاء تنير شواطئ كاليفورنيا نتيجة تحرُّك الطحالب بسبب تحطم الأمواج على الخط الساحلي.

7- سجناء أرجنتينيون يحرقون مراتب خلال أعمال شغب تطالب باتخاذ إجراءات للحماية من انتشار الفيروس التاجي في السجن.

8- الشرطة تلقي القبض على أحد متحدي الإغلاق في شاطئ بولاية تكساس الأمريكية.

9- دراجة نارية معدَّلة في الهند للمحافظة على التباعد الاجتماعي.

10- في العاصمة التايلاندية بانكوك.. طرق سريعة مضيئة خالية من المارة والسيارات بعد بدء حظر التجوُّل.