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متهم بـ50 جريمة.. "الجنائية الدولية" تتسلّم زعيم ميليشيا ارتكب فظائع في دارفور

الحكومة السودانية أخطرت رسميًّا بوصوله إلى لاهاي

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.

وذكرت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرًّا، في بيان نقلته "فرانس 24"؛ أن "علي كوشيب بات موقوفًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل (نيسان) 2007".

وأضافت أن أول مثول لـ"كوشيب" أمام المحكمة الجنائية الدولية سيحصل في أقرب وقت ممكن.

ولم تحدّد المحكمة، التي شكرت خصوصاً قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى "مينوسكا" لدعمها وتعاونها أثناء التوقيف"؛ ما إذا كان "كوشيب" موجوداً في مركز الاحتجاز في لاهاي أم أنه لا يزال في طريقه إلى هناك.

من جهته بيّن مصدر حكومي رفيع أن المحكمة أخطرت السودان رسميّاً بأن علي كوشيب وصل إلى مقرّها في لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعاً لحكومة إفريقيا الوسطى، ومن هناك جرى تسليمه للمحكمة ونُقل إلى لاهاي.

و"كوشيب" متّهم بخمسين جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب.

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متهم بـ50 جريمة.. "الجنائية الدولية" تتسلّم زعيم ميليشيا ارتكب فظائع في دارفور
سبق

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.

وذكرت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرًّا، في بيان نقلته "فرانس 24"؛ أن "علي كوشيب بات موقوفًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل (نيسان) 2007".

وأضافت أن أول مثول لـ"كوشيب" أمام المحكمة الجنائية الدولية سيحصل في أقرب وقت ممكن.

ولم تحدّد المحكمة، التي شكرت خصوصاً قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى "مينوسكا" لدعمها وتعاونها أثناء التوقيف"؛ ما إذا كان "كوشيب" موجوداً في مركز الاحتجاز في لاهاي أم أنه لا يزال في طريقه إلى هناك.

من جهته بيّن مصدر حكومي رفيع أن المحكمة أخطرت السودان رسميّاً بأن علي كوشيب وصل إلى مقرّها في لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعاً لحكومة إفريقيا الوسطى، ومن هناك جرى تسليمه للمحكمة ونُقل إلى لاهاي.

و"كوشيب" متّهم بخمسين جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب.

09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
08:32 PM

متهم بـ50 جريمة.. "الجنائية الدولية" تتسلّم زعيم ميليشيا ارتكب فظائع في دارفور

الحكومة السودانية أخطرت رسميًّا بوصوله إلى لاهاي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,114

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية اليوم (الثلاثاء)، أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب جرائم حرب على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور بغرب السودان.

وذكرت المحكمة التي تتّخذ من لاهاي مقرًّا، في بيان نقلته "فرانس 24"؛ أن "علي كوشيب بات موقوفًا لدى المحكمة الجنائية الدولية بعدما سلّم نفسه طوعًا في جمهورية إفريقيا الوسطى بناء على مذكرة توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحقه في 27 أبريل (نيسان) 2007".

وأضافت أن أول مثول لـ"كوشيب" أمام المحكمة الجنائية الدولية سيحصل في أقرب وقت ممكن.

ولم تحدّد المحكمة، التي شكرت خصوصاً قوة حفظ السلام في إفريقيا الوسطى "مينوسكا" لدعمها وتعاونها أثناء التوقيف"؛ ما إذا كان "كوشيب" موجوداً في مركز الاحتجاز في لاهاي أم أنه لا يزال في طريقه إلى هناك.

من جهته بيّن مصدر حكومي رفيع أن المحكمة أخطرت السودان رسميّاً بأن علي كوشيب وصل إلى مقرّها في لاهاي بعد أن سلم نفسه طوعاً لحكومة إفريقيا الوسطى، ومن هناك جرى تسليمه للمحكمة ونُقل إلى لاهاي.

و"كوشيب" متّهم بخمسين جريمة حرب وضد الإنسانية، ارتُكبت في إطار نزاع دارفور بين عامي 2003 و2004 بينها جرائم قتل واغتصاب ونهب وتعذيب.

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