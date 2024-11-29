النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رُبّ ضارة نافعة.. فائدة "أوميكرون" للأسواق مرهونة بأعراضه الخفيفة

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في آسيا وينتظر نمو الأسواق الأوروبية

قال مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان: إن هناك فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأشار "أكمان" إلى أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة، على الرغم من ارتفاع معدل العدوى، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت، اليوم الاثنين، في آسيا، حيث قيم متداولون تأثير "أوميكرون" على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة، كما ينتظر النمو أيضًا الأسواق الأوروبية.

وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت الجمعة الماضي، على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة البيتكوين حينها 6.8 في المائة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
رُبّ ضارة نافعة.. فائدة "أوميكرون" للأسواق مرهونة بأعراضه الخفيفة
سبق

قال مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان: إن هناك فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأشار "أكمان" إلى أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة، على الرغم من ارتفاع معدل العدوى، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت، اليوم الاثنين، في آسيا، حيث قيم متداولون تأثير "أوميكرون" على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة، كما ينتظر النمو أيضًا الأسواق الأوروبية.

وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت الجمعة الماضي، على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة البيتكوين حينها 6.8 في المائة.

29 نوفمبر 2021 - 24 ربيع الآخر 1443
02:54 PM

رُبّ ضارة نافعة.. فائدة "أوميكرون" للأسواق مرهونة بأعراضه الخفيفة

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في آسيا وينتظر نمو الأسواق الأوروبية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,804

قال مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان: إن هناك فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأشار "أكمان" إلى أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة، على الرغم من ارتفاع معدل العدوى، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت، اليوم الاثنين، في آسيا، حيث قيم متداولون تأثير "أوميكرون" على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة، كما ينتظر النمو أيضًا الأسواق الأوروبية.

وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت الجمعة الماضي، على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة البيتكوين حينها 6.8 في المائة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,953
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,422
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,257
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,303

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة