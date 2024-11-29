رُبّ ضارة نافعة.. فائدة "أوميكرون" للأسواق مرهونة بأعراضه الخفيفة

ارتفاع العقود الآجلة للأسهم الأمريكية في آسيا وينتظر نمو الأسواق الأوروبية

قال مؤسس شركة إدارة صناديق التحوط "بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت" بيل أكمان: إن هناك فوائد اقتصادية ناجمة عن سلالة كورونا الجديدة "أوميكرون".

وأشار "أكمان" إلى أن هذه السلالة ستشيع التفاؤل في أسواق الأسهم، إذا ما كانت الأعراض التي تسببها خفيفة، على الرغم من ارتفاع معدل العدوى، بحسب وكالة "بلومبرغ".

وتلفت الوكالة إلى أن العقود الآجلة للأسهم الأمريكية ارتفعت، اليوم الاثنين، في آسيا، حيث قيم متداولون تأثير "أوميكرون" على انتعاش الاقتصاد العالمي، بالنظر إلى التقارير عن أعراضه الضعيفة، كما ينتظر النمو أيضًا الأسواق الأوروبية.

وكانت الأسواق العالمية قد تراجعت الجمعة الماضي، على خلفية أنباء اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا، حيث تراجع مؤشر"S&P 500" بنسبة 1.6 في المائة في بضع دقائق منذ بدء التداول، ومؤشر داو جونز - 2.2 في المائة، وناسداك - 1.2 في المائة. علاوة على ذلك، انعكس المزاج السلبي على سوق العملات المشفرة، وخسرت عملة البيتكوين حينها 6.8 في المائة.