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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

بحراسة من قبل شرطة الاحتلال

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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مستوطنون يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

09 فبراير 2022 - 8 رجب 1443
04:45 PM

مستوطنون يقتحمون "الأقصى"

بحراسة من قبل شرطة الاحتلال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته.

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