تكليف "حسن خرمي" مديرًا لتعليم صبيا

أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي.
ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ.
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي.
ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ.
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي.
ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ.
أصدر وزير التعليم، الدكتور حمد آل الشيخ، قرارًا بتكليف الدكتور حسن خرمي، مديرًا لتعليم صبيا، خلفًا للمدير السابق، ضيف الله الحازمي.
ويمارس المكلف صلاحياته الممنوحة، حتى 26/10/1442هـ.