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"وزير التعليم" يكرم "الجبر" لمبادرته بإنشاء معهد التوحد بالأحساء

تبلغ مساحته 16 ألف م2 وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال

كرّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية الذي أقامته وزارة التعليم، أخيراً، الشيخ محمد بن حمد الجبر؛ تقديراً لمبادرته بإنشاء معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد في الأحساء، الذي يعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.

تبلغ مساحة المعهد ١٦٠٠٠ م2 وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال.

وتم تنفيذ المعهد وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمعين للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف بالتعاون مع وزارة التعليم أن يكون مركز دراسات إقليمياً لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الجبر بمحافظة الأحساء نفّذت عدداً كبيراً من المشاريع الخيرية لخدمة أبناء المحافظة، تنوّعت بين المدارس والمستشفيات، والمراكز الخدمية المتنوعة التي تخدم المواطن باحترافية وجودة عالية، وقدّمت أسرة الجبر ما يزيد على نصف مليار ريال لتأسيس مشاريع خيرية فارقة.

وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"وزير التعليم" يكرم "الجبر" لمبادرته بإنشاء معهد التوحد بالأحساء
سبق

كرّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية الذي أقامته وزارة التعليم، أخيراً، الشيخ محمد بن حمد الجبر؛ تقديراً لمبادرته بإنشاء معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد في الأحساء، الذي يعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.

تبلغ مساحة المعهد ١٦٠٠٠ م2 وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال.

وتم تنفيذ المعهد وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمعين للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف بالتعاون مع وزارة التعليم أن يكون مركز دراسات إقليمياً لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الجبر بمحافظة الأحساء نفّذت عدداً كبيراً من المشاريع الخيرية لخدمة أبناء المحافظة، تنوّعت بين المدارس والمستشفيات، والمراكز الخدمية المتنوعة التي تخدم المواطن باحترافية وجودة عالية، وقدّمت أسرة الجبر ما يزيد على نصف مليار ريال لتأسيس مشاريع خيرية فارقة.

20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
01:17 PM
اخر تعديل
20 فبراير 2022 - 19 رجب 1443
04:21 PM

"وزير التعليم" يكرم "الجبر" لمبادرته بإنشاء معهد التوحد بالأحساء

تبلغ مساحته 16 ألف م2 وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كرّم وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، خلال حفل تكريم المانحين في مجالات الشراكة المجتمعية الذي أقامته وزارة التعليم، أخيراً، الشيخ محمد بن حمد الجبر؛ تقديراً لمبادرته بإنشاء معهد الشيخ محمد الجبر للتوحد في الأحساء، الذي يعد الأضخم في منطقة الشرق الأوسط.

تبلغ مساحة المعهد ١٦٠٠٠ م2 وتتجاوز تكلفته ٣٥ مليون ريال.

وتم تنفيذ المعهد وفق أعلى المعايير والمواصفات والمقاييس العالمية، ويحتوي على مجمعين للبنين والبنات ويغطي جميع المراحل الدراسية من رياض الأطفال إلى الثانوية، ويهدف بالتعاون مع وزارة التعليم أن يكون مركز دراسات إقليمياً لتطوير وتعليم الطلاب من ذوي اضطراب طيف التوحد.

تجدر الإشارة إلى أن أسرة الجبر بمحافظة الأحساء نفّذت عدداً كبيراً من المشاريع الخيرية لخدمة أبناء المحافظة، تنوّعت بين المدارس والمستشفيات، والمراكز الخدمية المتنوعة التي تخدم المواطن باحترافية وجودة عالية، وقدّمت أسرة الجبر ما يزيد على نصف مليار ريال لتأسيس مشاريع خيرية فارقة.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,174
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,584
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,230
38 مليار ..

38 مليار ..

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